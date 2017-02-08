09 февраля 2017 года

В НАО растет число легальных рыбаков

Финансовая господдержка рыбаков Ненецкого АО стимулирует их выходить «из тени» и вести промысел легально, отмечают в правительстве региона. За прошлый год общее количество хозяйствующих субъектов, занятых промышленным рыболовством, выросло более чем в 1,5 раза.

По данным статистики, с 2013 г. количество предпринимателей НАО, занятых в рыболовстве, увеличилось вдвое. Сегодня на рынке промышленного рыболовства в округе представлено 159 хозяйствующих субъектов, из них более 90% - индивидуальные предприниматели. В целом по региону наблюдается постепенное увеличение количества легальных рыбаков, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Ненецкого автономного округа.

По итогам 2016 г. позитивная динамика в сфере промышленного рыболовства наблюдается по всем основным направлениям. Так, на 20% увеличилось число рыбопромысловых участков (с 50 до 63), на 35% выросло количество договоров на вылов водных биоресурсов, которые департамент природных ресурсов, экологии и АПК НАО заключил с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями: в общей сложности в минувшем году их заключено 958.

Со 105 до 159 выросло за год и общее количество хозяйствующих субъектов, занятых промышленным рыболовством. По информации вице-губернатора НАО Татьяны Логвиненко, многие рыбаки сегодня выходят «из тени» и хотят рыбачить легально. Власти связывают это с оказываемой отраслевикам финансовой поддержкой. Так, в 2015 г. предприниматели получили две субсидии и грант на приобретение лодочных моторов, снегохода и холодильных помещений. Общая сумма поддержки составила около 1 млн рублей. Еще одному из предпринимателей предоставлен займ в размере 1 млн рублей на покупку снегохода и торгового ларька.

По итогам 2016 г. выросла и добыча рыбы: вылов составил 15 тыс. тонн, что на 7% больше, чем в предыдущем году. Внутренняя потребность Ненецкого автономного округа в рыбе составляет около 2 тыс. тонн в год.

Fishnews