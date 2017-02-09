09 февраля 2017 года

Браконьерский чир далеко не уехал

На Ямале возле Салехарда полицейские и сотрудники рыбоохраны нашли в полуприцепе остановленного автомобиля около 900 кг чира без документов. Перевозчик рассказал, что выловил рыбу летом и осенью прошлого года.

Легковой автомобиль с полуприцепом инспекторы Нижнеобского теруправления Росрыболовства совместно с сотрудниками полиции остановили на автодороге Салехард – Аксарка в трех километрах от административного центра ЯНАО. В полуприцепе обнаружили 26 полиэтиленовых мешков, в которых находилось 1 153 экземпляра чира и один муксун, сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ.

Находившийся в машине владелец груза документов на вылов предоставить не смог. По словам задержанного, рыбу он поймал в летне-осенний период прошлого года для собственного употребления, а в данный момент перевозил улов к родственникам.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). Нелегальному рыболову грозит штраф до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Кроме того, с браконьера предполагается взыскать сумму причиненного ущерба - более 480 тыс. рублей.

Fishnews