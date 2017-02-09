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Для КМНС Якутии приготовили рыбные участки

В Республике Саха (Якутия) на конкурс выставлены 20 участков для традиционного рыболовства. Они расположены на реках Лена, Колыма, Алдан, Мая, Юдома, Степан, Нучча, Токко, Кытах и Сугар.

Конкурс на предоставление рыбопромысловых участков для КМНС проводит Ленское территориальное управление Росрыболовства. Заявки принимаются до утра 10 марта, итоги конкурса специальная комиссия подведет 20 марта. Учитываться будут средний показатель освоения квот заявителем за последние 4 года, количество членов общины, удаленность РПУ от места жительства лица или нахождения общины.

Как сообщает корреспондент Fishnews, коренным жителям и общинам КМНС Якутии предлагают 20 участков. Они находятся на реках Лена (Жиганский район), Колыма (Нижнеколымский район), Алдан, Мая, Юдома (Усть-Майский район), Степан, Нучча, Токко, Кытах и Сугар (Олекминский район). С победителями конкурса заключат договоры на 10 лет.

Fishnews

НазадМетки: росрыболовство

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