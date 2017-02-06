Новости
В Сахалинском НИИ рыбного хозяйства и океанографии подвели итоги исследований 2016 г. на отчетной сессии. Фото пресс-службы института

С водами юго-западного Сахалина не все в порядке

У юго-западного побережья Сахалина ученые обнаружили повышенную концентрацию фенолов. Максимальные уровни их содержания в морской воде достигали 1,1-2 ПДК в марте-апреле и в июле-сентябре прошлого года.

В Сахалинском НИИ рыбного хозяйства и океанографии подвели итоги исследований 2016 г. на отчетной сессии.

Один из докладов по лососевой тематике был посвящен анализу ошибок моделей, используемых для прогноза возврата горбуши нечетных лет к берегам восточного Сахалина и острова Итуруп. Авторы показали, что взвешенный прогноз в большинстве случаев дает приемлемый по точности результат. В отдельные годы, связанные предположительно с резкими изменениями в морских экосистемах, стандартные модели перестают работать, и им на помощь в таких случаях должны приходить специальные методы и подходы к прогнозированию, отметили в институте.

Еще один «лососевый» доклад содержал результаты анализа состояния популяций и промысла горбуши западного Сахалина, в особенности южной его части. Авторы работы обратили внимание на снижение доли горбуши собственно сахалинского происхождения на фоне роста численности всего япономорского стада.

Ряд докладов традиционно был посвящен современному состоянию рыбных ресурсов, их промыслу и перспективам дальнейшего использования. В центре внимания ученых в этот раз оказались малоротые корюшки и другие объекты прибрежного рыболовства у Восточного Сахалина, сообщества донных рыб Северных Курил, а также пресноводные виды, запасы которых на сегодняшний день успешно осваивают только рыболовы-любители.

К числу узкоспециальных вопросов, имеющих, тем не менее, важноеприкладное значение для оценки состояния ресурсов, относятся характеристика плодовитости гребенчатой креветки Татарского пролива и залива Анива, а также выявление особенностей гаметогенеза северной двухлинейной камбалы. Для этого вида камбал впервые проведено детализированное описание годового цикла размножения и гистологических изменений структуры гонад в ходе созревания.

В число лучших, по мнению многих слушателей, вошел доклад по оценке приемной емкости водных объектов для выпуска молоди тихоокеанских лососей рыбоводными заводами Сахалина.

Многолетний мониторинг условий обитания промысловых гидробионтов у юго-западного побережья Сахалина в этот раз привел к неожиданным и неприятным открытиям: в 2015-2016 гг. впервые в этом районе обнаружена повышенная концентрация фенолов. Максимальные уровни их содержания в морской воде достигали 1,1-2 ПДК в марте-апреле и в июле-сентябре прошлого года.

При этом мониторинг в районе выброса на мель танкера «Надежда» к настоящему времени не выявил необратимых последствий для компонентов водной биоты (планктона и бентоса). Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, в значительной мере этому способствовал высокий самоочищающий потенциал микробного сообщества в районе аварии, сложившийся в условиях хронически загрязненной акватории порта Невельск.

Океанографические исследования были представлены единственным докладом, ставящим точку в вопросах сравнимости спутниковых и инструментальных оценок концентраций хлорофилла-α.Проведенный анализ продемонстрировал их полное соответствие в присахалинских водах, что позволяет с уверенностью использовать спутниковые данные о концентрации хлорофилла- α при расчетах первичной продукции фитопланктона в Охотском море.

Практический опыт СахНИРО по применению математических моделей для решения задач оценки запасов, прогнозированию их состояния и определению величин возможного изъятия был обобщен в одном из докладов по этой теме. На сегодняшний день современными методами прогнозирования охвачены большинство единиц запасов основных промысловых гидробионтов Сахалино-Курильского региона, отметили в институте.

В ходе оживленного обсуждения итогов отчетной сессии выступающие отметили хороший уровень всех представленных докладов и приняли решение представить их в виде научных статей и опубликовать в сборнике трудов СахНИРО в текущем году.

Fishnews

  • В Сахалинском НИИ рыбного хозяйства и океанографии подвели итоги исследований 2016 г. на отчетной сессии. Фото пресс-службы института
  • В Сахалинском НИИ рыбного хозяйства и океанографии подвели итоги исследований 2016 г. на отчетной сессии. Фото пресс-службы института
    • НазадМетки: креветкасахалин

    Похожие новости

    06 февраля 2017 года

    Сахалин готовится к рыбацким состязаниям

    Продолжается прием заявок на участие в традиционном соревновании по подледной рыбалке «Сахалинский лед», которое состоится 24 февраля на реке Найба. В этом году будет увеличено количество парковочных мест и задействована более мощная звуковая аппаратура.

    03 февраля 2017 года

    ФАС видит уменьшение «серой зоны»

    По данным антимонопольного ведомства, ситуация с ценообразованием на рыбном рынке изменилась скорее в лучшую сторону. Наценка на рыбопродукцию стала распределяться более равномерно на всех этапах – от производителя до розничной торговли.

    На Сахалине собираются расширить свободный порт

    Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение о включении Углегорского городского округа в состав свободного порта. Руководство Сахалинской области также считает возможным наделить особым статусом Невельский район.

    30 января 2017 года

    Суда завершают лов наваги на Восточном Сахалине

    По данным на 30 января, вылов наваги в Восточно-Сахалинской подзоне составил 4422 тонны. В нынешнем году рыбакам пришлось работать в непростой ледовой обстановке, отмечают в областной ассоциации.

    27 января 2017 года

    Крабовая путина обещает стать удачной

    В текущем году ученые рекомендуют освоить на Дальнем Востоке почти 46,5 тыс. тонн крабов-стригунов (прогноз на 2016 г. составил 41,5 тыс. тонн). Из общего объема 25,7 тыс. тонн приходится на стригуна опилио.

    26 января 2017 года

    Участников охотоморской экспедиции предупредили об опасности

    Быстрое образование льда и дальнейшее понижение температуры в районе промысла могут серьезно осложнить работу судов на минтае и сельди. Росрыболовство ускорит отправку в Охотское море дополнительного спасательного судна «Суворовец».

    Лента новостей

    09 февраля 2017 года

    Терминал «Сероглазка» должен стать альтернативой портам Приморья

    В правительстве Камчатского края обсудили перспективы развития портовой инфраструктуры региона. Большие планы связаны с созданием крупного транспортно-логистического центра – проектом, который реализует компания «Терминал «Сероглазка».

    Выброс рваных сетей в море может дорого обойтись

    За сброс синтетических тросов и сетей за борт будут изыматься ДСК компании и свидетельство об управлении безопасностью судна, сообщает Приморское теруправление Росрыболовства.

    Российский краб потеснил американского на рынке Японии

    В прошлом году Япония закупила за рубежом 36 495 тонн краба - на 3% больше, чем в 2015 г. Сокращение импорта мороженого камчатского краба и стригуна опилио из Соединенных Штатов компенсировали поставки из России и Европы.

    Для КМНС Якутии приготовили рыбные участки

    В Республике Саха (Якутия) на конкурс выставлены 20 участков для традиционного рыболовства. Они расположены на реках Лена, Колыма, Алдан, Мая, Юдома, Степан, Нучча, Токко, Кытах и Сугар.

    Браконьерский чир далеко не уехал

    На Ямале возле Салехарда полицейские и сотрудники рыбоохраны нашли в полуприцепе остановленного автомобиля около 900 кг чира без документов. Перевозчик рассказал, что выловил рыбу летом и осенью прошлого года.

    АИС оставят без пломб

    Судовладельцам дали переходный период до 1 июля 2017 г. для правильного опломбирования оборудования, входящего в состав ТСК. В Росрыболовстве подчеркнули, что ставить защитные пломбы на аппаратуру автоматизированной идентификационной системы не потребуется.

    В НАО растет число легальных рыбаков

    Финансовая господдержка рыбаков Ненецкого АО стимулирует их выходить «из тени» и вести промысел легально, отмечают в правительстве региона. За прошлый год общее количество хозяйствующих субъектов, занятых промышленным рыболовством, выросло более чем в 1,5 раза.

    Февраль для российских промысловиков начался удачно

    К 8 февраля отечественные пользователи освоили 455 тыс. тонн водных биоресурсов, на 2,4% превысив уровень прошлого года. В Дальневосточном бассейне вылов составляет 357,4 тыс. тонн (+5,3 тыс. тонн).

    Сетевые площадки торговли электроудочками попали в «черный список»

    В Калужской области суд признал запрещенной информацию о продаже электроудочек в Интернете. Удовлетворено 35 заявлений региональной природоохранной прокуратуры.

    08 февраля 2017 года

    Минтайщикам напомнят о правильной утилизации сетей

    На минтаевой путине некоторые капитаны выбрасывают за борт негодные орудия лова, которые потом наматываются на винты и тормозят промысел. Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил теруправлениям взять ситуацию на особый контроль.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28

    Опрос

    Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки могут готовить заявки

    Все материалы

    Интервью

    Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

    Заместитель директора ТИНРО-Центра

    Игорь МЕЛЬНИКОВ

    Вывод из ОДУ – вопрос без универсального решения

    Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

    Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза

    Евгений КАЦ

    Наша главная задача – эффективное правоприменение

    Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

    Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам

    Игорь СЛОБОДЯН

    Курсанты не доходят до флота после вуза

    Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solution Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Российские рыбаки заслужили отраслевую выставку

    Все интервью

    Личное мнение

    Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ

    Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура»

    Елена ЯНУШ

    Год принес положительные изменения для аквакультуры

    Старший партнер юридической фирмы «Инмар» Дмитрий КАФАНОВ

    Старший партнер юридической фирмы «Инмар»

    Дмитрий КАФАНОВ

    Таможня должна учитывать нюансы судоремонта

    Все материалы

    Крупным планом

    Медвежья рыбалка на Камчатке

    Год, богатый на дискуссии

    Антарктический клыкач. Фото с сайта hntr.ru

    За клыкачом: тяжелая рыбалка на краю земли

    Все материалы

    События

    Во Владивосток прибыла первая партия консервов с возрожденного рыбокомбината «Островной» на Шикотане

    Консервы «Островного» пошли на Большую землю

    Траловый промысел минтая. Фото предоставлено РРПК

    АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.