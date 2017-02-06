09 февраля 2017 года

С водами юго-западного Сахалина не все в порядке

У юго-западного побережья Сахалина ученые обнаружили повышенную концентрацию фенолов. Максимальные уровни их содержания в морской воде достигали 1,1-2 ПДК в марте-апреле и в июле-сентябре прошлого года.

В Сахалинском НИИ рыбного хозяйства и океанографии подвели итоги исследований 2016 г. на отчетной сессии.

Один из докладов по лососевой тематике был посвящен анализу ошибок моделей, используемых для прогноза возврата горбуши нечетных лет к берегам восточного Сахалина и острова Итуруп. Авторы показали, что взвешенный прогноз в большинстве случаев дает приемлемый по точности результат. В отдельные годы, связанные предположительно с резкими изменениями в морских экосистемах, стандартные модели перестают работать, и им на помощь в таких случаях должны приходить специальные методы и подходы к прогнозированию, отметили в институте.

Еще один «лососевый» доклад содержал результаты анализа состояния популяций и промысла горбуши западного Сахалина, в особенности южной его части. Авторы работы обратили внимание на снижение доли горбуши собственно сахалинского происхождения на фоне роста численности всего япономорского стада.

Ряд докладов традиционно был посвящен современному состоянию рыбных ресурсов, их промыслу и перспективам дальнейшего использования. В центре внимания ученых в этот раз оказались малоротые корюшки и другие объекты прибрежного рыболовства у Восточного Сахалина, сообщества донных рыб Северных Курил, а также пресноводные виды, запасы которых на сегодняшний день успешно осваивают только рыболовы-любители.

К числу узкоспециальных вопросов, имеющих, тем не менее, важноеприкладное значение для оценки состояния ресурсов, относятся характеристика плодовитости гребенчатой креветки Татарского пролива и залива Анива, а также выявление особенностей гаметогенеза северной двухлинейной камбалы. Для этого вида камбал впервые проведено детализированное описание годового цикла размножения и гистологических изменений структуры гонад в ходе созревания.

В число лучших, по мнению многих слушателей, вошел доклад по оценке приемной емкости водных объектов для выпуска молоди тихоокеанских лососей рыбоводными заводами Сахалина.

Многолетний мониторинг условий обитания промысловых гидробионтов у юго-западного побережья Сахалина в этот раз привел к неожиданным и неприятным открытиям: в 2015-2016 гг. впервые в этом районе обнаружена повышенная концентрация фенолов. Максимальные уровни их содержания в морской воде достигали 1,1-2 ПДК в марте-апреле и в июле-сентябре прошлого года.

При этом мониторинг в районе выброса на мель танкера «Надежда» к настоящему времени не выявил необратимых последствий для компонентов водной биоты (планктона и бентоса). Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, в значительной мере этому способствовал высокий самоочищающий потенциал микробного сообщества в районе аварии, сложившийся в условиях хронически загрязненной акватории порта Невельск.

Океанографические исследования были представлены единственным докладом, ставящим точку в вопросах сравнимости спутниковых и инструментальных оценок концентраций хлорофилла-α.Проведенный анализ продемонстрировал их полное соответствие в присахалинских водах, что позволяет с уверенностью использовать спутниковые данные о концентрации хлорофилла- α при расчетах первичной продукции фитопланктона в Охотском море.

Практический опыт СахНИРО по применению математических моделей для решения задач оценки запасов, прогнозированию их состояния и определению величин возможного изъятия был обобщен в одном из докладов по этой теме. На сегодняшний день современными методами прогнозирования охвачены большинство единиц запасов основных промысловых гидробионтов Сахалино-Курильского региона, отметили в институте.

В ходе оживленного обсуждения итогов отчетной сессии выступающие отметили хороший уровень всех представленных докладов и приняли решение представить их в виде научных статей и опубликовать в сборнике трудов СахНИРО в текущем году.

Fishnews