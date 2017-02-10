Карельские рыбоводы сохранили лидерство

10 февраля 2017 года
ФГБУ «ЦСМС» работает над созданием интернет-портала Отраслевой системы мониторинга, который объединит все сетевые ресурсы в составе ОСМ. Универсальный личный кабинет должен стать единой точкой доступа к услугам и сервисам.
Перед судом предстанет житель чувашского города Алатырь, который дважды был уличен в незаконной добыче песка в водоохранной зоне и оба раза оказывал активное сопротивление инспектору рыбоохраны. В результате к административной статье прибавилась и уголовная – за избиение представителя власти.
09 февраля 2017 года
За сброс синтетических тросов и сетей за борт будут изыматься ДСК компании и свидетельство об управлении безопасностью судна, сообщает Приморское теруправление Росрыболовства.
В Республике Саха (Якутия) на конкурс выставлены 20 участков для традиционного рыболовства. Они расположены на реках Лена, Колыма, Алдан, Мая, Юдома, Степан, Нучча, Токко, Кытах и Сугар.
На Ямале возле Салехарда полицейские и сотрудники рыбоохраны нашли в полуприцепе остановленного автомобиля около 900 кг чира без документов. Перевозчик рассказал, что выловил рыбу летом и осенью прошлого года.
Судовладельцам дали переходный период до 1 июля 2017 г. для правильного опломбирования оборудования, входящего в состав ТСК. В Росрыболовстве подчеркнули, что ставить защитные пломбы на аппаратуру автоматизированной идентификационной системы не потребуется.
10 февраля 2017 года
ФГБУ «ЦСМС» работает над созданием интернет-портала Отраслевой системы мониторинга, который объединит все сетевые ресурсы в составе ОСМ. Универсальный личный кабинет должен стать единой точкой доступа к услугам и сервисам.
В январе на сайте regulation.gov.ru появилось уведомление о разработке поправок в сфере ветеринарии. Как рассказали в Минсельхозе, изменения будут касаться переноса срока перехода к электронной ветсертификации для товаров, на которые ветеринарно-сопроводительные документы пока можно не оформлять.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев утвержден сопредседателем экспертной рабочей группы Открытого правительства по санитарно-эпидемиологическому надзору.
Перед судом предстанет житель чувашского города Алатырь, который дважды был уличен в незаконной добыче песка в водоохранной зоне и оба раза оказывал активное сопротивление инспектору рыбоохраны. В результате к административной статье прибавилась и уголовная – за избиение представителя власти.
В Хабаровском крае полиция остановила колонну из трех автомашин, перевозившую примерно две тонны осетровых. Документы на продукцию владелец груза предоставить не смог.
09 февраля 2017 года
В правительстве Камчатского края обсудили перспективы развития портовой инфраструктуры региона. Большие планы связаны с созданием крупного транспортно-логистического центра – проектом, который реализует компания «Терминал «Сероглазка».
У юго-западного побережья Сахалина ученые обнаружили повышенную концентрацию фенолов. Максимальные уровни их содержания в морской воде достигали 1,1-2 ПДК в марте-апреле и в июле-сентябре прошлого года.
За сброс синтетических тросов и сетей за борт будут изыматься ДСК компании и свидетельство об управлении безопасностью судна, сообщает Приморское теруправление Росрыболовства.
В прошлом году Япония закупила за рубежом 36 495 тонн краба - на 3% больше, чем в 2015 г. Сокращение импорта мороженого камчатского краба и стригуна опилио из Соединенных Штатов компенсировали поставки из России и Европы.
В Республике Саха (Якутия) на конкурс выставлены 20 участков для традиционного рыболовства. Они расположены на реках Лена, Колыма, Алдан, Мая, Юдома, Степан, Нучча, Токко, Кытах и Сугар.