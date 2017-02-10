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Карельские рыбоводы сохранили лидерство

Республика Карелия стала лидером по итогам 2016 г. по объемам производства продукции аквакультуры – свыше 21 тыс. тонн – среди регионов, входящих в зону ответственности Северо-Западного теруправления Росрыболовства.

Суммарно рыбоводные хозяйства на подотчетной СЗТУ территории в прошлом году вырастили 30 449,9 тонн разновозрастной рыбы. Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, на долю Республики Карелия приходится 21 206,4 тонны. На территории Ленинградской области объем производства продукции аквакультуры составил 7 893 тонны, Новгородской – 785 тонн, Псковской – 260 тонн, Вологодской – 107 тонн, Архангельской – 101 тонну и Республики Коми – 97,5 тонны.

В теруправлении также подвели итоги мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, выполняемых в целях сохранения биоразнообразия и увеличения рыбных запасов. В 2016 г. в рамках исполнения государственного задания произведены выпуски более 10,615 млн штук разновозрастной молоди и личинок рыб в водные объекты Северо-Запада. Для компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам, в водоемы отправили еще 12,771 млн штук рыбной молоди.

Fishnews

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