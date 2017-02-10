Контрабандную креветку не выпустили в Китай

10 февраля 2017 года
По предварительной оценке стоимость экспорта морепродуктов из Ирана в этом иранском календарном году, который завершится 20 марта, на 14% превысит прошлогодний и достигнет 400 млн долларов. Нынешний курс властей страны – на привлечение иностранных инвесторов в рыболовство.
09 февраля 2017 года
У юго-западного побережья Сахалина ученые обнаружили повышенную концентрацию фенолов. Максимальные уровни их содержания в морской воде достигали 1,1-2 ПДК в марте-апреле и в июле-сентябре прошлого года.
07 февраля 2017 года
Сотрудники Биробиджанской таможни пресекли попытку вывоза в Китай в общей сложности почти 25 тонн пресноводной рыбы и лосося, не указанных в декларациях.
03 февраля 2017 года
Китайский и камбоджийский холдинги презентовали совместный проект по созданию в королевстве аквафермы, кормозавода и рыбоперерабатывающей фабрики. Планируется, что общая сумма вложений составит 100 млн. долларов, продукцию будут поставлять в КНР.
31 января 2017 года
Власти Китая намерены ввести новую систему управления морскими биоресурсами. Планируется сократить объемы добычи до 10 млн тонн, а для поддержки рыбаков, которые потеряют работу, выделить средства из бюджета страны.
27 января 2017 года
За прошедший год в дальневосточных таможнях задекларировано на экспорт 1,284 млн тонн рыбы и морепродуктов на 2,336 млрд долларов. По сравнению с 2015 г. поставки в натуральном выражении увеличились на 6,5%, в денежном – на 5,2%.
13 февраля 2017 года
Этап общественного обсуждения проходят поправки Правительства РФ, подготовленные к законопроекту о любительском рыболовстве. Разработчики предлагают внести обширную правку в документ, одобренный Госдумой в первом чтении.
В Магаданской области обсудили проблемы реконструкции региональных лососевых рыбоводных заводов. Финансовую сторону вопроса предложено решать за счет привлечения средств от проведения компенсационных мероприятий.
Министерство сельского хозяйства продолжает выпускать приказы в сфере ветеринарии, а также готовит изменения закона.
На встрече в Минсельхозе руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт рассмотрели вопросы строительства рыборазводных заводов, применения квот под инвестиции и объединения усилий в борьбе с браконьерством в бассейне Амура.
В Республике Чили при перевозке погибло 170 тыс. экземпляров молоди лосося. Сообщается, что причиной стало использование забортной воды из залива Пеньяс: в резервуары попали токсины, выделяемые цветущими водорослями.
Во Владивостоке состоялась встреча краболовов, судостроителей и проектантов. Участники совещания обсудили возможность строительства крабового флота под инвестиционные цели.
В Астраханской области вступил в законную силу приговор в отношении бывшего председателя рыболовецкого колхоза. За злоупотребление полномочиями и преднамеренное банкротство юрлица он получил 3,5 года лишения свободы.
В Хабаровском крае представители госорганов и бизнеса продолжают развивать полезный опыт, полученный в совместной охране рыбных запасов – осетровых и лососевых. Предприятия заявили, что готовы участвовать как непосредственно в охранных мероприятиях, так и в улучшении нормативно-правовой базы.
В Северной Осетии в притоки Терека выпустили 42,6 тыс. экземпляров молоди каспийского лосося. Всего за текущий год в рамках госзадания в реку планируется отправить 300 тыс. этих рыб.
10 февраля 2017 года
Рыбоводные учреждения Росрыболовства в рамках госзаданий за 2016 г. выпустили в дикую природу 8,1 млрд штук водных биоресурсов, превысив плановые показатели на 5%. В этом году предполагается уделить большое внимание восстановлению омулевых заводов.