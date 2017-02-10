13 февраля 2017 года

Контрабандную креветку не выпустили в Китай

В Приморском крае таможенники остановили следующую в КНР партию свежемороженой креветки. Выяснилось, что фактический вес вывозимого товара более чем на 6 тонн превышает указанный в сопроводительных документах.

Инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска Полтавка, сообщили Fishnews в пресс-службе Уссурийской таможни. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ (сообщение недостоверных сведений о весе брутто товаров). Нарушителю грозит штраф в размере от 50 до 100 тыс. рублей. Ведется расследование.

Fishnews