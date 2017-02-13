13 февраля 2017 года

Терек принял партию лососевой молоди

В Северной Осетии в притоки Терека выпустили 42,6 тыс. экземпляров молоди каспийского лосося. Всего за текущий год в рамках госзадания в реку планируется отправить 300 тыс. этих рыб.

Молодь навеской 20 г выпустил в дикую природу Ардонский лососевый рыбоводный завод. Зарыбление провели близ Павлодольской плотины Моздокского района.

Ожидается, что рыба мигрирует в Каспийское море, а через три года вернется на нерест. По расчетам специалистов, промысловый возврат составит 0,2%, сообщили Fishnews в пресс-службе Западно-Каспийского теруправления Росрыболовства.

В ТУ отметили, что систематизированная работа по воспроизводству водных биоресурсов помогает увеличить популяцию рыбы в Тереке. Так, по словам, местных рыбаков, лосось вновь появился в черте Владикавказа.

Fishnews