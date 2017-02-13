Терек принял партию лососевой молоди

13 февраля 2017 года
Этап общественного обсуждения проходят поправки Правительства РФ, подготовленные к законопроекту о любительском рыболовстве. Разработчики предлагают внести обширную правку в документ, одобренный Госдумой в первом чтении.
В Магаданской области обсудили проблемы реконструкции региональных лососевых рыбоводных заводов. Финансовую сторону вопроса предложено решать за счет привлечения средств от проведения компенсационных мероприятий.
На встрече в Минсельхозе руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт рассмотрели вопросы строительства рыборазводных заводов, применения квот под инвестиции и объединения усилий в борьбе с браконьерством в бассейне Амура.
В Республике Чили при перевозке погибло 170 тыс. экземпляров молоди лосося. Сообщается, что причиной стало использование забортной воды из залива Пеньяс: в резервуары попали токсины, выделяемые цветущими водорослями.
В Хабаровском крае представители госорганов и бизнеса продолжают развивать полезный опыт, полученный в совместной охране рыбных запасов – осетровых и лососевых. Предприятия заявили, что готовы участвовать как непосредственно в охранных мероприятиях, так и в улучшении нормативно-правовой базы.
10 февраля 2017 года
Рыбоводные учреждения Росрыболовства в рамках госзаданий за 2016 г. выпустили в дикую природу 8,1 млрд штук водных биоресурсов, превысив плановые показатели на 5%. В этом году предполагается уделить большое внимание восстановлению омулевых заводов.
13 февраля 2017 года
Этап общественного обсуждения проходят поправки Правительства РФ, подготовленные к законопроекту о любительском рыболовстве. Разработчики предлагают внести обширную правку в документ, одобренный Госдумой в первом чтении.
В Магаданской области обсудили проблемы реконструкции региональных лососевых рыбоводных заводов. Финансовую сторону вопроса предложено решать за счет привлечения средств от проведения компенсационных мероприятий.
Министерство сельского хозяйства продолжает выпускать приказы в сфере ветеринарии, а также готовит изменения закона.
На встрече в Минсельхозе руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт рассмотрели вопросы строительства рыборазводных заводов, применения квот под инвестиции и объединения усилий в борьбе с браконьерством в бассейне Амура.
В Республике Чили при перевозке погибло 170 тыс. экземпляров молоди лосося. Сообщается, что причиной стало использование забортной воды из залива Пеньяс: в резервуары попали токсины, выделяемые цветущими водорослями.
Во Владивостоке состоялась встреча краболовов, судостроителей и проектантов. Участники совещания обсудили возможность строительства крабового флота под инвестиционные цели.
В Астраханской области вступил в законную силу приговор в отношении бывшего председателя рыболовецкого колхоза. За злоупотребление полномочиями и преднамеренное банкротство юрлица он получил 3,5 года лишения свободы.
В Хабаровском крае представители госорганов и бизнеса продолжают развивать полезный опыт, полученный в совместной охране рыбных запасов – осетровых и лососевых. Предприятия заявили, что готовы участвовать как непосредственно в охранных мероприятиях, так и в улучшении нормативно-правовой базы.
В Приморском крае таможенники остановили следующую в КНР партию свежемороженой креветки. Выяснилось, что фактический вес вывозимого товара более чем на 6 тонн превышает указанный в сопроводительных документах.
10 февраля 2017 года
Рыбоводные учреждения Росрыболовства в рамках госзаданий за 2016 г. выпустили в дикую природу 8,1 млрд штук водных биоресурсов, превысив плановые показатели на 5%. В этом году предполагается уделить большое внимание восстановлению омулевых заводов.