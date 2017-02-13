13 февраля 2017 года

Рыбоводные заводы Колымы ждет реконструкция

В Магаданской области обсудили проблемы реконструкции региональных лососевых рыбоводных заводов. Финансовую сторону вопроса предложено решать за счет привлечения средств от проведения компенсационных мероприятий.

Под председательством врио руководителя Охотского территориального управления Росрыболовства Руслана Пенькова в ведомстве прошло совместное совещание с представителями регионального минсельхоза, МагаданНИРО и Охотскрыбвода. Его участники обсудили целесообразность проведения реконструкции Арманского, Янского и Тауйского лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ) и Ольской экспериментальной производственно акклиматизационной базы (ЭПАБ).

По общему мнению, в реконструкции сегодня нуждаются все рыбоводные заводы региона, что связано как с большим сроком их эксплуатации, так и с изношенностью основных производственных фондов. Это касается и временно выведенного из эксплуатации Тауйского ЛРЗ, который занимается восполнением запасов реки Тауй, испытывающей повышенную промысловую нагрузку.

Представители ведомств уверены, что реконструкция заводов и привлечение на предприятия кадров помогут увеличить производственные мощности, сообщили Fishnews в пресс-службе Охотского территориального управления Росрыболовства. Так, специалисты рассчитывают, что максимальная производительность Арманского ЛРЗ составит до 15,8 млн штук молоди, Янского ЛРЗ (с учетом капитального ремонта питомного цеха и крытого павильона над уличными бассейнами) – до 20 млн штук молоди лососевых, Ольской ЭПАБ – до 20 млн штук молоди. Производительность Тауйского ЛРЗ с учетом перепрофилирования на двухлеток кижуча может составить до 5 млн штук, без профилирования – до 20 млн штук сеголеток лососевых.

Приоритетной решено считать реконструкцию на Арманском ЛРЗ и Ольской ЭПАБ, это связано с возрастом заводов, уровнем используемых технологий и общим техническим состоянием. Кроме того, на этих предприятиях осуществляется наибольшая закладка инкубационного материала Охотскрыбводом.

Обсудили участники совещания и финансовую сторону проблемы. Напомним, что в сентябре прошлого года этот вопрос поднимался на совещании под председательством заместителя полпреда президента РФ в ДФО. Тогда Минсельхозу и Росрыболовству были поставлены задачи по исправлению ситуации.

По мнению представителей региональных ведомств, для рыбоводных предприятий Охотскрыбвода и МагаданНИРО сегодня наиболее действенным способом привлечения финансовых средств является выполнение работ по возмещению вреда водным биоресурсам путем искусственного воспроизводства ВБР и рыбохозяйственной мелиорации водных объектов.

Участники совещания пришли к выводу, что при наличии ущербов водным биоресурсам и среде их обитания хозяйствующие субъекты надо ориентировать на проведение компенсационных мероприятий с помощью модернизации, расширения существующих и строительства новых рыбоводных мощностей. Хотя в теруправлении и отметили, что работа в этом направлении может быть связана с определенным риском предъявления претензий со стороны контролирующих и надзорных органов, поскольку порядок проведения подобных мероприятий отсутствует.

Fishnews