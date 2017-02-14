Вернуться с опасной рыбалки помогли спасатели

14 февраля 2017 года
Отчетная сессия Ассоциации «НТО ТИНРО» открылась 14 февраля в Петропавловске-Камчатском. Специалистам дальневосточных рыбохозяйственных институтов предстоит обсудить доклады, посвященные тихоокеанским лососям, минтаю, сельди, осетровым, крабам и другим объектам и темам.
09 февраля 2017 года
У юго-западного побережья Сахалина ученые обнаружили повышенную концентрацию фенолов. Максимальные уровни их содержания в морской воде достигали 1,1-2 ПДК в марте-апреле и в июле-сентябре прошлого года.
06 февраля 2017 года
Продолжается прием заявок на участие в традиционном соревновании по подледной рыбалке «Сахалинский лед», которое состоится 24 февраля на реке Найба. В этом году будет увеличено количество парковочных мест и задействована более мощная звуковая аппаратура.
03 февраля 2017 года
По данным антимонопольного ведомства, ситуация с ценообразованием на рыбном рынке изменилась скорее в лучшую сторону. Наценка на рыбопродукцию стала распределяться более равномерно на всех этапах – от производителя до розничной торговли.
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение о включении Углегорского городского округа в состав свободного порта. Руководство Сахалинской области также считает возможным наделить особым статусом Невельский район.
30 января 2017 года
По данным на 30 января, вылов наваги в Восточно-Сахалинской подзоне составил 4422 тонны. В нынешнем году рыбакам пришлось работать в непростой ледовой обстановке, отмечают в областной ассоциации.
14 февраля 2017 года
Неделя действий против «удобных» флагов пройдет в портах Дальнего Востока с 14 по 17 февраля. Инспекторы Международной федерации транспортных рабочих и Российского профсоюза моряков проверят условия труда на судах и регулярность выдачи зарплаты.
Министр промышленности и торговли Вьетнама Тран Туан Ань попросил профильные министерства Австралии снять ограничение на поставки креветки из азиатской республики. По словам чиновника, запрет негативно сказывается на вьетнамской креветочной индустрии.
Не успели утихнуть судебные споры портовиков и «Нацрыбресурса» вокруг аренды причальных стенок, как за арендаторов причалов решили «вступиться» некоторые члены комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ. Причем без каких-либо внутренних и межведомственных согласований.
Ненецкому автономному округу на 60% увеличили разрешенные объемы вылова атлантического лосося в текущем году – с 10 до 16 тонн. Лимит повысили по предложению рыбохозяйственной науки.
Флот «Русской рыбопромышленной компании» пополнился транспортным рефрижератором «Золотой Рог». Судно дедвейтом 11,7 тыс. тонн будет использоваться для доставки продукции из районов промысла.
Отчетная сессия Ассоциации «НТО ТИНРО» открылась 14 февраля в Петропавловске-Камчатском. Специалистам дальневосточных рыбохозяйственных институтов предстоит обсудить доклады, посвященные тихоокеанским лососям, минтаю, сельди, осетровым, крабам и другим объектам и темам.
За первый месяц текущего года предприятия Крымского полуострова добыли почти 6,9 тыс. тонн рыбы (за аналогичный период 2016 г. — 4,9 тыс. тонн). При этом 77% вылова приходится на долю севастопольцев.
По предварительным данным Росстата, объем производства рыбной продукции в 2016 г. вырос по сравнению с предыдущим годом на 2,8% и составил 3,936 млн тонн. Отмечается, что прирост произошел за счет рыбных пресервов, филе и мороженой рыбы.
Около 300 кг сушеного трепанга перехватили пограничники Приморья на пункте пропуска Полтавка. Ценный груз нашли при досмотре грузовика, следовавшего из России в Китай.
13 февраля 2017 года
Этап общественного обсуждения проходят поправки Правительства РФ, подготовленные к законопроекту о любительском рыболовстве. Разработчики предлагают внести обширную правку в документ, одобренный Госдумой в первом чтении.