14 февраля 2017 года

Вернуться с опасной рыбалки помогли спасатели

В течение суток сотрудники МЧС России спасли более 20 рыбаков в разных уголках страны. Экстренная помощь потребовалась любителям подледного лова в Ленинградской области и на Сахалине.

В акватории Финского залива с льдины эвакуировали 19 человек. Когда лед дал трещину, они находились на расстоянии более километра от берега. Сообщение об этом поступило в Центр Управления кризисных ситуаций по Ленинградской области. Спасатели переправили рыбаков на сушу с помощью судна на воздушной подушке, пострадавших нет.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе МЧС России, еще одно похожее происшествие произошло у побережья Сахалина в заливе Мордвинова – там заблудились четверо любителей подледной рыбалки. К ночи резко ухудшилась погода, поднялся сильный ветер, начиналась метель. В район на КамАЗе немедленно выдвинулась дежурная смена спасателей Охотского подразделения Сахалинского ПСО. Пропавших рыбаков искали совместно с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам.

Темнота и ветер затрудняли поисковые мероприятия, но спасатели не останавливались, применяли сигнальные ракеты, сирены, сигналили гудками машин. В результате рыбаков нашли примерно в километре от берега. Всех их доставили в населенный пункт.

Fishnews