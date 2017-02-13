14 февраля 2017 года

Партию трепанга на 8 миллионов остановили на границе

Около 300 кг сушеного трепанга перехватили пограничники Приморья на пункте пропуска Полтавка. Ценный груз нашли при досмотре грузовика, следовавшего из России в Китай.

Схрон был оборудован в одном из бензобаков. Через прорезь злоумышленники заполнили емкость сушеным трепангом, всего там оказалось 57 мешков деликатеса весом по 5 кг. Еще 6 мешков с «морским огурцом» было спрятано в технологических полостях бампера, сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

Общее количество изъятого трепанга составило более 98 тыс. экземпляров. Ущерб, по предварительной оценке, превысил 8 млн рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил добычи водных биоресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного, прибрежного и других видов рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономзоне РФ). Ведется разбирательство.

Fishnews