Партию трепанга на 8 миллионов остановили на границе

13 февраля 2017 года
В Приморском крае таможенники остановили следующую в КНР партию свежемороженой креветки. Выяснилось, что фактический вес вывозимого товара более чем на 6 тонн превышает указанный в сопроводительных документах.
07 февраля 2017 года
Сотрудники Биробиджанской таможни пресекли попытку вывоза в Китай в общей сложности почти 25 тонн пресноводной рыбы и лосося, не указанных в декларациях.
31 января 2017 года
Власти Китая намерены ввести новую систему управления морскими биоресурсами. Планируется сократить объемы добычи до 10 млн тонн, а для поддержки рыбаков, которые потеряют работу, выделить средства из бюджета страны.
27 января 2017 года
За прошедший год в дальневосточных таможнях задекларировано на экспорт 1,284 млн тонн рыбы и морепродуктов на 2,336 млрд долларов. По сравнению с 2015 г. поставки в натуральном выражении увеличились на 6,5%, в денежном – на 5,2%.
25 января 2017 года
В автомобиле, следовавшем в Китай, российские пограничники обнаружили тайник с крупной партией дериватов и валютоемких биоресурсов. Только сушеного трепанга было найдено более 700 кг.
23 января 2017 года
В 2016 г. Россельхознадзор дважды направлял заявку на внесение изменений в действующий список российских предприятий-поставщиков рыбопродукции в Китай. Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) оставило обращения без ответа.
14 февраля 2017 года
Неделя действий против «удобных» флагов пройдет в портах Дальнего Востока с 14 по 17 февраля. Инспекторы Международной федерации транспортных рабочих и Российского профсоюза моряков проверят условия труда на судах и регулярность выдачи зарплаты.
Министр промышленности и торговли Вьетнама Тран Туан Ань попросил профильные министерства Австралии снять ограничение на поставки креветки из азиатской республики. По словам чиновника, запрет негативно сказывается на вьетнамской креветочной индустрии.
Не успели утихнуть судебные споры портовиков и «Нацрыбресурса» вокруг аренды причальных стенок, как за арендаторов причалов решили «вступиться» некоторые члены комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ. Причем без каких-либо внутренних и межведомственных согласований.
Ненецкому автономному округу на 60% увеличили разрешенные объемы вылова атлантического лосося в текущем году – с 10 до 16 тонн. Лимит повысили по предложению рыбохозяйственной науки.
Флот «Русской рыбопромышленной компании» пополнился транспортным рефрижератором «Золотой Рог». Судно дедвейтом 11,7 тыс. тонн будет использоваться для доставки продукции из районов промысла.
Отчетная сессия Ассоциации «НТО ТИНРО» открылась 14 февраля в Петропавловске-Камчатском. Специалистам дальневосточных рыбохозяйственных институтов предстоит обсудить доклады, посвященные тихоокеанским лососям, минтаю, сельди, осетровым, крабам и другим объектам и темам.
За первый месяц текущего года предприятия Крымского полуострова добыли почти 6,9 тыс. тонн рыбы (за аналогичный период 2016 г. — 4,9 тыс. тонн). При этом 77% вылова приходится на долю севастопольцев.
По предварительным данным Росстата, объем производства рыбной продукции в 2016 г. вырос по сравнению с предыдущим годом на 2,8% и составил 3,936 млн тонн. Отмечается, что прирост произошел за счет рыбных пресервов, филе и мороженой рыбы.
В течение суток сотрудники МЧС России спасли более 20 рыбаков в разных уголках страны. Экстренная помощь потребовалась любителям подледного лова в Ленинградской области и на Сахалине.
13 февраля 2017 года
Этап общественного обсуждения проходят поправки Правительства РФ, подготовленные к законопроекту о любительском рыболовстве. Разработчики предлагают внести обширную правку в документ, одобренный Госдумой в первом чтении.