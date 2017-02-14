14 февраля 2017 года

Статистику рыбопереработки повысили филе и пресервы

По предварительным данным Росстата, объем производства рыбной продукции в 2016 г. вырос по сравнению с предыдущим годом на 2,8% и составил 3,936 млн тонн. Отмечается, что прирост произошел за счет рыбных пресервов, филе и мороженой рыбы.

В минувшем году продолжился рост производства рыбной продукции в России: по данным за 2015 г. показатель увеличился на 2,5%, за 2016 г. – на 2,8%.

На этот раз основной прирост произошел за счет увеличения выпуска рыбных пресервов – на 18,3%, произведено 173,5 млн условных банок; мороженого рыбного филе – на 16% (до 142,7 тыс. тонн) и мороженой рыбы – на 2,6% (до 2,505 млн тонн).

Вместе с тем, как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в 2016 г. на 23,3% сократилось производство живой и охлажденной рыбы: по итогам года показатель составил 901,9 тыс. тонн. Обработка сельди всех видов снизилась на 2% (до 452,1 тыс. тонн), рыбных консервов – на 2,5% (до 555,9 млн условных банок), балычных изделий – на 6,5% (до 2,9 тыс. тонн).

Fishnews