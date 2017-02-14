14 февраля 2017 года

Соблюдение прав моряков проверят профсоюзы

Неделя действий против «удобных» флагов пройдет в портах Дальнего Востока с 14 по 17 февраля. Инспекторы Международной федерации транспортных рабочих и Российского профсоюза моряков проверят условия труда на судах и регулярность выдачи зарплаты.

Большое внимание при проверке уделят выполнению судовладельцами новых поправок к сводной Конвенции МОТ 2006 г. о труде в морском судоходстве. Эти изменения вступили в силу 18 января 2017 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Российского профсоюза моряков.

Новые требования должны обеспечить морякам гарантии на выплату компенсаций в связи с потерей трудоспособности или смертью в результате несчастного случая и репатриацию за счет судовладельца. В соответствии с поправками моряк признается брошенным, если компания не в состоянии нести расходы на репатриацию, оставила экипаж без необходимой материальной поддержки и помощи, в одностороннем порядке разорвала трудовые отношения с моряком, в том числе не выплачивала зарплату более двух месяцев.

Суда под национальным флагом должны иметь на борту свидетельство, подтверждающее финансовое обеспечение данных обязательств. Это страховка, договор государственного социального страхования либо банковская гарантия.

В случае если моряки подадут жалобы на задержку зарплаты или на борту будут отсутствовать необходимые страховые документы и коллективные договоры с профсоюзами, инспекторы могут принять экстренные меры, вплоть до задержания судов в портах. При этом моряки, ранее списавшиеся с судов и не получившие заработную плату, могут обратиться за помощь в офисы Российского профсоюза моряков.

За 2016 г. на Дальнем Востоке прошли две Недели действий против «удобных» флагов, во время которых морякам возвратили более миллиона долларов.

Fishnews