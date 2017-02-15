15 февраля 2017 года

Рыбаки Хабаровского края обновили абсолютный максимум по вылову

По итогам 2016 г. общий вылов предприятий рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края составил 375 тыс. тонн, что на 19% выше уровня предыдущего года. Такой результат стал очередным абсолютным максимумом за последние 25 лет.

Объемы вылова, которые в прошлом году показали рыбаки Хабаровского края, выросли практически по всем основным объектам промысла. Так, по треске и крабам результаты превысили аналогичный показатель за 2015 г. в 1,1 раза, по минтаю и нерестовой сельди – в 1,2 раза, по тихоокеанским лососям – в 1,3 раза, по креветке – в 1,7 раза, а по кальмару – в 4,7 раза, сообщили Fishnews в региональном комитете рыбного хозяйства.

Рост показателей по вылову позволил краю увеличить и выпуск рыбопродукции: по итогам года показатель по переработке ВБР составил 299,2 тыс. тонн, или 114% к уровню 2015 г. В том числе выпуск продукции высокой степени переработки по сравнению с предыдущим годом увеличился на 15,6% и составил 40,8 тыс. тонн. Главным образом это обусловлено значительным увеличением выпуска мороженого филе и фарша минтая на судах.

На внутренний рынок поставлено более половины произведенной в крае продукции – 52%, или 155 тыс. тонн (+24%). За рубеж отправилось 144,2 тыс. тонн (+8,6%) рыбной продукции на сумму 224 млн долларов, произведенной предприятиями региона. В основном это продукция из минтая, прибрежной сельди и ракообразных, которая имеет низкий потребительский спрос в России, отметил в комитете.

Fishnews