Рыбаки Хабаровского края обновили абсолютный максимум по вылову

15 февраля 2017 года
Пограничники Приморья обнаружили нелегальное производство крабовой продукции в поселке Зарубино. Изъято около полутонны разделанных ракообразных, ущерб, по предварительной оценке, может составлять около 700 тыс. рублей.
За время охотоморской минтаевой путины российские рыбаки выловили свыше 317 тыс. тонн минтая (29,6% квоты) и 57,8 тыс. тонн тихоокеанской сельди. На промысле занято 113 и 8 судов соответственно.
14 февраля 2017 года
Министр промышленности и торговли Вьетнама Тран Туан Ань попросил профильные министерства Австралии снять ограничение на поставки креветки из азиатской республики. По словам чиновника, запрет негативно сказывается на вьетнамской креветочной индустрии.
Отчетная сессия Ассоциации «НТО ТИНРО» открылась 14 февраля в Петропавловске-Камчатском. Специалистам дальневосточных рыбохозяйственных институтов предстоит обсудить доклады, посвященные тихоокеанским лососям, минтаю, сельди, осетровым, крабам и другим объектам и темам.
13 февраля 2017 года
Во Владивостоке состоялась встреча краболовов, судостроителей и проектантов. Участники совещания обсудили возможность строительства крабового флота под инвестиционные цели.
В Приморском крае таможенники остановили следующую в КНР партию свежемороженой креветки. Выяснилось, что фактический вес вывозимого товара более чем на 6 тонн превышает указанный в сопроводительных документах.
15 февраля 2017 года
Пограничники Приморья обнаружили нелегальное производство крабовой продукции в поселке Зарубино. Изъято около полутонны разделанных ракообразных, ущерб, по предварительной оценке, может составлять около 700 тыс. рублей.
В программу приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия» планируют включить проект по развитию экотуризма и рекреационного рыболовства. Ожидается, что эта инициатива поможет сохранить ресурсы озерно-речной системы Вуокса.
Первый в этом году рейс для учебного парусного судна «Паллада» начался 15 февраля. За полтора месяца курсанты из Приморья и Республики Крым посетят порты Китая и Южной Кореи.
Власти столицы Приморья предложили внести изменения в генплан города и правила землепользования и застройки, необходимые для реализации проекта по созданию рыбного рынка. Соответствующие предложения направлены в краевую администрацию.
Шотландский министр рыболовства Фергус Эвинг собирается обязать рыбаков, добывающих пелагические виды, доставлять больше уловов на берег королевства. Для этого он намерен «придержать» часть квоты на скумбрию и пересмотреть требования к выдаче промбилетов.
Росрыболовство совместно с отраслевой наукой и рыбацкой общественностью намерено унифицировать правила рыбного промысла для приволжских регионов, заявил руководитель федерального агентства Илья Шестаков.
В интернете появились объявления об оказании помощи в трудоустройстве в крупные рыболовные компании Дальнего Востока. За вознаграждение людям «гарантируют» работу в море и предоставляют трудовые договоры, которые на деле оказываются подделкой.
За время охотоморской минтаевой путины российские рыбаки выловили свыше 317 тыс. тонн минтая (29,6% квоты) и 57,8 тыс. тонн тихоокеанской сельди. На промысле занято 113 и 8 судов соответственно.
Документация, необходимая для подтверждения соответствия пищевой продукции требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности пищевой продукции» может храниться как в бумажном, так и в электронном виде.
14 февраля 2017 года
Неделя действий против «удобных» флагов пройдет в портах Дальнего Востока с 14 по 17 февраля. Инспекторы Международной федерации транспортных рабочих и Российского профсоюза моряков проверят условия труда на судах и регулярность выдачи зарплаты.