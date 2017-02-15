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На внутренний рынок поставлено более половины произведенной в Хабаровском крае рыбопродукции. Фото Валерия Спидлена

Рыбаки Хабаровского края обновили абсолютный максимум по вылову

По итогам 2016 г. общий вылов предприятий рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края составил 375 тыс. тонн, что на 19% выше уровня предыдущего года. Такой результат стал очередным абсолютным максимумом за последние 25 лет.

Объемы вылова, которые в прошлом году показали рыбаки Хабаровского края, выросли практически по всем основным объектам промысла. Так, по треске и крабам результаты превысили аналогичный показатель за 2015 г. в 1,1 раза, по минтаю и нерестовой сельди – в 1,2 раза, по тихоокеанским лососям – в 1,3 раза, по креветке – в 1,7 раза, а по кальмару – в 4,7 раза, сообщили Fishnews в региональном комитете рыбного хозяйства.

Рост показателей по вылову позволил краю увеличить и выпуск рыбопродукции: по итогам года показатель по переработке ВБР составил 299,2 тыс. тонн, или 114% к уровню 2015 г. В том числе выпуск продукции высокой степени переработки по сравнению с предыдущим годом увеличился на 15,6% и составил 40,8 тыс. тонн. Главным образом это обусловлено значительным увеличением выпуска мороженого филе и фарша минтая на судах.

На внутренний рынок поставлено более половины произведенной в крае продукции – 52%, или 155 тыс. тонн (+24%). За рубеж отправилось 144,2 тыс. тонн (+8,6%) рыбной продукции на сумму 224 млн долларов, произведенной предприятиями региона. В основном это продукция из минтая, прибрежной сельди и ракообразных, которая имеет низкий потребительский спрос в России, отметил в комитете.

Fishnews

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