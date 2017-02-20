20 февраля 2017 года

ЕАЭС собирается удвоить показатели по аквакультуре

Евразийская экономическая комиссия представила концепцию развития аквакультуры в странах ЕАЭС. Документ предполагает двукратное увеличение производства, разведения и выращивания рыб, ракообразных, моллюсков и водорослей к 2020 г. – до 350 тыс. тонн.

Презентация концепции прошла на выездном совещании по актуальным вопросам и перспективам развития аквакультуры в Евразийском экономическом союзе. Документ разработан агропромышленным блоком ЕЭК совместно с профильными экспертами. Он содержит предложения по организации научно-технического сотрудничества предприятий союзных государств в области выращивания и поставок рыбопосадочного материала, производства кормов и кормовых добавок, защиты рыб от болезней.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК, в концепцию включены пункты о разработке технологий выращивания рыбы, адаптированной к местным условиям. Также предусмотрена выработка предложений по мерам государственного регулирования и повышения эффективности использования водных объектов.

Директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Станислав Бубен отметил, что рыбная отрасль ЕАЭС обладает хорошим потенциалом для создания малых индустриальных объектов – компактных ферм по выращиванию рыбы круглый год, и на этом в концепции сделан особый акцент. «Реализация этого потенциала поможет нам решить целый ряд актуальных отраслевых задач. Во-первых, это обеспечение потребителей в регионах широким ассортиментом свежей рыбной продукции в любое время года; во-вторых, новые производства – это рабочие места и обеспечение альтернативной занятости населения; в-третьих, снижение экологической нагрузки», - рассказал Станислав Бубен.

Fishnews