ЕАЭС собирается удвоить показатели по аквакультуре

20 февраля 2017 года
В сфере охраны рыбоводных участков подготовлены законодательные изменения, сообщили в Министерстве по развитию Дальнего Востока. Согласно законопроекту, правительство сможет установить особенности работы частных охранников в этой области.
На некоторых рыбохозяйственных водоемах Курганской области наблюдается предзаморная ситуация. Нижнеобское теруправление Росрыболовства рекомендует осуществлять аэрационные мероприятия всеми возможными способами либо провести отлов зимующей рыбы.
17 февраля 2017 года
Правительственная подкомиссия во главе с вице-премьером – полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым одобрила проект Концепции развития аквакультуры в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
В Республике Саха (Якутии) на аукцион выставят 21 озеро для пастбищной аквакультуры. В них предлагается разводить муксуна, пелядь, чира, сибирскую ряпушку, карася и щуку.
Поправки в законопроект о любительском рыболовстве рассматривались на совещании в профильном комитете Совета Федерации. Участники обсуждения указали на недостатки документа, но сошлись во мнении, что еще есть время для его доработки.
В Ямало-Ненецком АО принят региональный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве), рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Впереди – разработка программы развития аквакультуры региона.
21 февраля 2017 года
Правительство утвердило требования к проверочным листам – спискам контрольных вопросов, которые должны использоваться при плановых проверках. Предполагается, что чек-листы позволят предпринимателям самостоятельно устранять нарушения еще до прихода инспектора.
Научная деятельность в сфере рыбного хозяйства развивается и позволяет решать практические вопросы – это продемонстрировала отчетная сессия Ассоциации «НТО ТИНРО», отметил по итогам мероприятий руководитель профильного управления Росрыболовства Сергей Голованов.
Бастующие члены экипажей исландских рыболовецких судов достигли соглашения с компаниями, и длившаяся два месяца стачка закончилась. Стороны были вынуждены договориться из-за надвигающегося закрытия сезона промысла мойвы и сельди.
Международные природоохранные организации отметили постепенный рост популяции серого кита у берегов Сахалина, но предупредили о необходимости дальнейшей совместной работы экологов и промышленных компаний.
В Новгородской области идет подготовка к началу мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации на озере Ильмень. Работы планируется организовать в устье реки Ниша и воротках озерок, расположенных в Мстинской пойме.
20 февраля 2017 года
В этом сезоне добычи антарктического клыкача компания «Антей» хоть и не до конца выполнила намеченную задачу, но смогла добиться достойных результатов. Чтобы сделать лов более эффективным, планируется поставить на суда современное промысловое оборудование.
Ассоциация добытчиков минтая направила ряд тем для обсуждения начальнику Дальневосточного таможенного управления Юрию Ладыгину. Вопросы предлагается рассмотреть на заседании Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при ДВТУ.
Правительство РФ включило квоты добычи на инвестиционные цели в положение о распределении общего допустимого улова. Предусмотрено, как поступать с «остатками» ОДУ.
На Сахалине представят результаты реализации эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне и обменяются с другими регионами опытом по проекту «Доступная рыба» и публичным торгам рыбопродукцией. Завершат программу традиционные рыбацкие соревнования «Сахалинский лед».
Двум из пятнадцати членов экипажа северокорейского судна «Смарт Дае Янг 10» вынесли приговор. Их признали виновными в применении насилия к российским пограничникам и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.