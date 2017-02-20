20 февраля 2017 года

Мурманск хочет изучить опыт Дальнего Востока по крабу

Депутаты Мурманской областной думы обсудили идею разрешить рыбакам-любителям в ЗАТО Островной добывать камчатского краба без путевок. Сейчас правила запрещают такой лов.

Обращение по поводу добычи камчатского краба рассмотрели на заседании профильного комитета Мурманской областной думы. С инициативой об изменении правил рыболовства для Северного бассейна выступил Совет депутатов ЗАТО Островной. Авторы обращения предложили внести поправки, позволяющие жителям территориального образования осуществлять вылов камчатского краба без путевок.

– Это первое обращение муниципалитетов нашей области по данной проблеме, – подчеркнул председатель комитета Валерий Пантелеев. – Она актуальна для жителей прибрежных районов, и мы в дальнейшем намерены держать ее в центре внимания, искать пути ее решения.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного парламента, в ходе обсуждения свою точку зрения высказали представители ПИНРО, которые рассматривали этот вопрос на недавнем заседании ученого совета. По их мнению, введение для жителей конкретных муниципальных образований привилегированных условий в сфере любительского рыболовства законом не установлено. Требуют дополнительных исследований и новые орудия лова краба, которые предлагаются инициаторами обращения, – нужно оценить воздействие на окружающую среду.

Депутаты заявили о необходимости более тщательного изучения и выработки механизма решения проблемы. В частности, целесообразно будет проведение круглого стола, посвященного этой теме, а также изучение опыта Дальнего Востока, где в ряде районов не запрещен любительский и спортивный лов краба камчатского без путевок, заявили в пресс-службе.

Fishnews