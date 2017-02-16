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Рыбаков волнуют таможенные нюансы

Ассоциация добытчиков минтая направила ряд тем для обсуждения начальнику Дальневосточного таможенного управления Юрию Ладыгину. Вопросы предлагается рассмотреть на заседании Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при ДВТУ.

Как рыбе получить «гражданство»?

В частности, отраслевое объединение считает необходимым обсудить определение статуса рыбопродукции как иностранного товара. Прежде всего, насколько должно быть переработано сырье, купленное у зарубежных рыбаков, чтобы поставляемый судном на территорию РФ товар считался российским.

Также рыбаков интересует перечень документов, подтверждающих для таможни статус ввозимой продукции, если она:

- производилась из сырца, добытого субъектом-нерезидентом в открытом море или морских районах вне юрисдикции России;

- куплена российской рыболовной компанией у иностранцев в море за пределами юрисдикции РФ и не ввезена в Россию с территории государства, не являющегося членом Таможенного союза.

Кроме того, АДМ предлагает обсудить подход к определению страны происхождения товара из сырья, купленного у добывшего его нерезидента за пределами вод в юрисдикции РФ и переработанного на российском судне за пределами таможенной территории Российской Федерации.

Ремонт и пошлины

Как сообщает корреспондент Fishnews, ассоциацию волнует и вопрос освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины при дооборудовании или ремонте судна. Как правило, суда после покупки за границей до вхождения в российские воды подвергаются обязательным (в силу требований закона и регистра судоходства) ремонтным работам или дооборудованию, отмечают в отраслевом объединении.

«От ввозной пошлины освобождается судно определенного типа – рыболовное, используемое для переработки и консервирования рыбопродуктов и т.д. Однако нет четкого понимания, как таможенный орган трактует неотъемлемые улучшения судна, являющиеся составной частью судна, ввозимого на территорию Российской Федерации без уплаты ввозной таможенной пошлины», - обращают внимание в АДМ.

Также ассоциация намерена обсудить освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины при гарантийном ремонте судна за пределами РФ.

По условиям контракта купли-продажи плавсредства его гарантийный ремонт производится силами продавца (нерезидента) за свой счет, то есть без затрат и денежных обязательств со стороны продавца, отмечает отраслевое объединение.

АДМ предлагает обсудить перечень документов, предоставляемых судовладельцем в таможенный орган для декларирования нулевой стоимости ремонтных работ с целью признания ремонта гарантийным и безвозмездным. А следовательно – не подлежащим обложению ввозной пошлиной. Также планируется рассмотреть круг обязательств и перечень фактов, которые должны будут входить в предмет доказывания гарантийного характера ремонта.

Fishnews

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