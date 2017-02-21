Браконьерам вновь ужесточат наказание

21 февраля 2017 года
Направлять процент от штрафов на поощрение сотрудников рыбоохраны – стимул для инспекторов, однако нужны и многие другие меры, прежде всего глобального характера, считает руководитель Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.
17 февраля 2017 года
Поправки в законопроект о любительском рыболовстве рассматривались на совещании в профильном комитете Совета Федерации. Участники обсуждения указали на недостатки документа, но сошлись во мнении, что еще есть время для его доработки.
16 февраля 2017 года
В целях борьбы с браконьерством Росрыболовство предлагает увеличить штрафы за незаконный вылов. В ведомстве также прорабатывают возможность направлять процент от суммы штрафа на поощрение сотрудников рыбоохраны.
15 февраля 2017 года
Росрыболовство совместно с отраслевой наукой и рыбацкой общественностью намерено унифицировать правила рыбного промысла для приволжских регионов, заявил руководитель федерального агентства Илья Шестаков.
13 февраля 2017 года
На встрече в Минсельхозе руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт рассмотрели вопросы строительства рыборазводных заводов, применения квот под инвестиции и объединения усилий в борьбе с браконьерством в бассейне Амура.
В Хабаровском крае представители госорганов и бизнеса продолжают развивать полезный опыт, полученный в совместной охране рыбных запасов – осетровых и лососевых. Предприятия заявили, что готовы участвовать как непосредственно в охранных мероприятиях, так и в улучшении нормативно-правовой базы.
22 февраля 2017 года
Уникальная для России сделка по продаже рыбы состоялась на площадке Биржи «Санкт-Петербург»: 22 тонны камбалы, переработанной в Приморском крае, южнокорейская фирма приобрела посредством механизма биржевых (организованных) торгов.
В Южно-Сахалинске прошла презентация региональных проектов – программы «Доступная рыба», эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне, организации публичных торгов уловами. Участники круглых столов обсудили проблемные моменты и обменялись опытом.
Выход постановления правительства о создании территории опережающего развития «Николаевск» в Хабаровском крае ожидается в марте. Механизмы планируется использовать в том числе для развития береговой рыбопереработки.
В рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге Росрыболовство планирует вынести на широкое обсуждение концепцию стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2030 г.
С января суда «Интеррыбфлота» добыли уже более 4,5 тыс. тонн минтая, всего компания планирует освоить в этом году около 30 тыс. тонн.
Визит иранского президента Хасана Роухани в Москву ожидается в марте. К этому времени должно быть финализировано соглашение о создании между ЕАЭС и Ираном зоны свободной торговли, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Завод по глубокой переработке рыбы и морепродуктов в сахалинском Невельске собираются запустить уже осенью 2017 г. Первые партии продукции нового предприятия должны появиться в островном регионе.
Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ о регулировании промысла углохвостой креветки в Западно-Сахалинской подзоне на 2017 г. Сроки добычи отличаются от тех, что были установлены в прошлом году.
Российская и японская стороны продолжают обсуждать реализацию плана сотрудничества. Работа ведется в развитие договоренностей, достигнутых по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Японию.
Партия рыбного филе задержана в порту Санкт-Петебурга. Продукция вызвала подозрение у сотрудников Россельхознадзора из-за следов переклейки ярлыков. Решено вернуть рыбу в Китай.