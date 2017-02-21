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Браконьерам вновь ужесточат наказание

Браконьерам вновь ужесточат наказание

МВД России разрабатывает проект антибраконьерского федерального закона. Он предполагает уточнение и ужесточение статей УК РФ, связанных с незаконной добычей и оборотом водных биоресурсов.

В частности, предлагается изложить в новой редакции статьи 253 («Нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной экономзоне РФ»), 256 («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») и 258 («Незаконная охота»).

Авторы законопроекта также намерены дополнить статью 258.1 («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и ВБР, занесенным в Красную книгу»), предусмотрев ответственность за использование СМИ и Интернета для продажи «краснокнижной» живности.

Кроме того, предполагается дополнить статью 262 («Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов») примечанием, определяющим порядок исчисления значительного ущерба.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД, в настоящее время идет обсуждение законопроекта. На портале проектов правовых актов можно ознакомиться с его текстом.

Напомним, что в прошлом году уголовную ответственность за браконьерство уже ужесточали.

Fishnews

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