27 февраля 2017 года

Якутские рыбаки получили правила субсидирования

В Республике Саха (Якутия) приняли порядок предоставления субсидий на развитие рыбохозяйственного комплекса. Из бюджета региона возмещается часть затрат на промышленную добычу рыбы, перевозку уловов, оборудование для переработки и пр.

Меры поддержки для рыбопромышленников предусмотрены местной госпрограммой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 – 2020 гг.». Согласно утвержденному порядку, субсидии предоставляются на основании соглашения между Госкомитетом Республики Саха (Якутия) и получателем поддержки.

Отбор получателей субсидий осуществляет ГоскомАрктики. В числе требований отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты, отсутствие у претендента просроченной задолженности по возврату в бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и пр. Также желающий получить поддержку не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, иметь ограничений на ведение хозяйственной деятельности и т.д. Кроме того, получатели субсидий не могут являться иностранные юридические лица, а также российские юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юрлиц.

Как сообщили Fishnews в пресс-центре правительства республики, из госбюджета региона возмещается часть затрат на промышленную добычу рыбы, внеулусную перевозку уловов автомобилями, строительство цеха первичной переработки, реконструкцию и механизацию ледника. Также частично компенсируются приобретение холодильного или морозильного оборудования, оборудования глубокой переработки, строительство рыбопромысловой базы, ледника, покупка техники повышенной проходимости, транспортного судна.

Начиная с 2018 г. государственная поддержка будет оказываться товарному рыбоводству. Аквафермерам станут возмещать часть затрат на приобретение рыбопосадочного материала, оборудования, кормов и биологических добавок.

Fishnews