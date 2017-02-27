27 февраля 2017 года

Получить документы по ТСК станет проще

С 10 марта свидетельства соответствия технических средств контроля можно будет получить в любом филиале Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Для этого необходимо будет при заполнении бланка заявления указать в соответствующем поле желаемое место получения документа, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

Судовладельцы, которые протестировали ТСК, но еще не получили свидетельство соответствия, также будут иметь возможность забрать его в любом филиале. Им нужно будет обратиться с соответствующей просьбой по электронной почте в региональный центр мониторинга, проводивший тестирование.

Fishnews