Получить документы по ТСК станет проще

27 февраля 2017 года
С начала реализации в Сахалинской области проекта «Доступная рыба» его участниками стали 67 предприятий рыбохозяйственного комплекса и 304 объекта розничной торговли. Населению реализовано 2 тыс. тонн мороженой рыбы по значительно сниженным ценам.
Вице-президентом Ассоциации «Ярусный промысел» избран Вячеслав Бычков, ранее работавший в ВАРПЭ. На новом месте он продолжит заниматься вопросами совершенствования контрольно-надзорной деятельности в рыбной отрасли.
Ежегодное рыбацкое соревнование «Сахалинский лед» прошло на реке Найба 24 февраля. Несмотря на сильный снегопад и ветер, праздник удался: участники порадовали позитивом и азартом, а навага – необычно большими уловами.
Всемирная кампания по борьбе с морским мусором запущена под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). При сохранении современных тенденций к 2050 г. в Мировом океане будет больше пластика, чем рыбы, утверждают эксперты.
В Республике Саха (Якутия) приняли порядок предоставления субсидий на развитие рыбохозяйственного комплекса. Из бюджета региона возмещается часть затрат на промышленную добычу рыбы, перевозку уловов, оборудование для переработки и пр.
Участники круглого стола, состоявшегося в Госдуме, заявили о необходимости изменить процедуру экологической экспертизы материалов, обосновывающих общий допустимый улов. Сейчас процедура утверждения ОДУ длительная и дорогостоящая, отметили в Росрыболовстве.
Евгений Непоклонов, несколько лет проработавший заместителем руководителя Россельхознадзора, назначен заместителем министра сельского хозяйства РФ.
В этом году предстоит большая работа по организации контрольно-надзорной деятельности в Камчатском крае, отметил министр экономического развития и торговли региона Дмитрий Коростелев. Он подчеркнул важность участия территориальных управлений федеральных ведомств, науки, экспертов и бизнес-объединений.
22 февраля 2017 года
Уникальная для России сделка по продаже рыбы состоялась на площадке Биржи «Санкт-Петербург»: 22 тонны камбалы, переработанной в Приморском крае, южнокорейская фирма приобрела посредством механизма биржевых (организованных) торгов.
В Южно-Сахалинске прошла презентация региональных проектов – программы «Доступная рыба», эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне, организации публичных торгов уловами. Участники круглых столов обсудили проблемные моменты и обменялись опытом.