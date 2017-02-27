Новости

Получить документы по ТСК станет проще

С 10 марта свидетельства соответствия технических средств контроля можно будет получить в любом филиале Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Для этого необходимо будет при заполнении бланка заявления указать в соответствующем поле желаемое место получения документа, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

Судовладельцы, которые протестировали ТСК, но еще не получили свидетельство соответствия, также будут иметь возможность забрать его в любом филиале. Им нужно будет обратиться с соответствующей просьбой по электронной почте в региональный центр мониторинга, проводивший тестирование.

Fishnews

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Лента новостей

27 февраля 2017 года

Сахалин рассказал об успехах «Доступной рыбы»

С начала реализации в Сахалинской области проекта «Доступная рыба» его участниками стали 67 предприятий рыбохозяйственного комплекса и 304 объекта розничной торговли. Населению реализовано 2 тыс. тонн мороженой рыбы по значительно сниженным ценам.

Вице-президентом Ассоциации «Ярусный промысел» стал Вячеслав Бычков

Вице-президентом Ассоциации «Ярусный промысел» избран Вячеслав Бычков, ранее работавший в ВАРПЭ. На новом месте он продолжит заниматься вопросами совершенствования контрольно-надзорной деятельности в рыбной отрасли.

«Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

Ежегодное рыбацкое соревнование «Сахалинский лед» прошло на реке Найба 24 февраля. Несмотря на сильный снегопад и ветер, праздник удался: участники порадовали позитивом и азартом, а навага – необычно большими уловами.

ООН объявила войну морскому мусору

Всемирная кампания по борьбе с морским мусором запущена под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). При сохранении современных тенденций к 2050 г. в Мировом океане будет больше пластика, чем рыбы, утверждают эксперты.

Якутские рыбаки получили правила субсидирования

В Республике Саха (Якутия) приняли порядок предоставления субсидий на развитие рыбохозяйственного комплекса. Из бюджета региона возмещается часть затрат на промышленную добычу рыбы, перевозку уловов, оборудование для переработки и пр.

Процедуру подготовки ОДУ предлагают поменять

Участники круглого стола, состоявшегося в Госдуме, заявили о необходимости изменить процедуру экологической экспертизы материалов, обосновывающих общий допустимый улов. Сейчас процедура утверждения ОДУ длительная и дорогостоящая, отметили в Росрыболовстве.

Замглавы Россельхознадзора продолжит работу в Минсельхозе

Евгений Непоклонов, несколько лет проработавший заместителем руководителя Россельхознадзора, назначен заместителем министра сельского хозяйства РФ.

Власти Камчатки рассчитывают на участие бизнеса в оптимизации госконтроля

В этом году предстоит большая работа по организации контрольно-надзорной деятельности в Камчатском крае, отметил министр экономического развития и торговли региона Дмитрий Коростелев. Он подчеркнул важность участия территориальных управлений федеральных ведомств, науки, экспертов и бизнес-объединений.

22 февраля 2017 года

Впервые рыба ушла за рубеж через российскую биржу

Уникальная для России сделка по продаже рыбы состоялась на площадке Биржи «Санкт-Петербург»: 22 тонны камбалы, переработанной в Приморском крае, южнокорейская фирма приобрела посредством механизма биржевых (организованных) торгов.

Сахалин поделился опытом «рыбных» проектов

В Южно-Сахалинске прошла презентация региональных проектов – программы «Доступная рыба», эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне, организации публичных торгов уловами. Участники круглых столов обсудили проблемные моменты и обменялись опытом.

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Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

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Интервью

Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

Заместитель директора ТИНРО-Центра

Игорь МЕЛЬНИКОВ

Вывод из ОДУ – вопрос без универсального решения

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза

Евгений КАЦ

Наша главная задача – эффективное правоприменение

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам

Игорь СЛОБОДЯН

Курсанты не доходят до флота после вуза

Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solution Group

Иван ФЕТИСОВ

Российские рыбаки заслужили отраслевую выставку

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Личное мнение

Управляющий Ассоциации «Большая рыба» Александр ЕРШОВ

Управляющий Ассоциации «Большая рыба»

Александр ЕРШОВ

Гибрид гибриду рознь

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура»

Елена ЯНУШ

Год принес положительные изменения для аквакультуры

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Ветеринария: что нового?

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Медвежья рыбалка на Камчатке

Год, богатый на дискуссии

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«Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

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