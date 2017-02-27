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Участникам круглого стола показали, как проект «Доступная рыба» реализуется на практике

Сахалин рассказал об успехах «Доступной рыбы»

С начала реализации в Сахалинской области проекта «Доступная рыба» его участниками стали 67 предприятий рыбохозяйственного комплекса и 304 объекта розничной торговли. Населению реализовано 2 тыс. тонн мороженой рыбы по значительно сниженным ценам.

На площадке правительства Сахалинской области прошел круглый стол, посвященный проекту «Доступная рыба». В совещании приняли участие представители региональной и муниципальных властей, бизнеса, а также профильных ведомств Мурманской, Амурской областей и Приморского края. Как сообщает корреспондент Fishnews, о ходе реализации проекта рассказала министр торговли и продовольствия области Инна Павленко. Она напомнила, что «Доступная рыба» стартовала с мая 2015 г. «Сегодня уже можно констатировать, что проект из пилотного перерос в достаточно стабильный, имеющий определенную историю успеха, - подчеркнула докладчик. - Его основой является выстроенная система прямого взаимодействия между предприятиями рыбохозяйственного комплекса, оптово-распределительным звеном и предприятиями розничной торговли».

Министр обратила внимание на упрощения ряда административных процедур, в том числе процедуры выдачи ветеринарно-сопроводительных документов. Сегодня хозяйствующим субъектам не требуется при транспортировке оформлять ВСД на перемещаемую в пределах региона свежую и охлажденную рыбу. Инна Павленко отметила, что участие в проекте исключительно добровольное.

Перечень рыбы и рыбной продукции, реализуемой населению по доступным ценам, содержит восемь наименований мороженой рыбы (горбуша, корюшка, навага, камбала, минтай, сельдь, треска, терпуг) и три наименования консервов (сайра, горбуша, салат из морской капусты). Основной механизм, который подтвердил свою состоятельность в проекте, – взаимодействие рыбопромышленных предприятий с оптово-распределительным центром. Как рассказала докладчик, до начала проекта основные объемы рыбы, добываемой предприятиями, поставлялись на материк и уже с баз Приморья шли на Сахалин. Логистические и другие сопутствующие расходы оказывали большое влияние на оптовые и розничные сахалинские цены.

«В 2015 году, в год начала реализации проекта, было заключено 43 договора с розничными предприятиями. В 2016 году между розничными предприятиями и оптово-распределительным центром было заключено 296. Сегодня оптово-распределительный центр имеет договоры с предприятиями розничной торговли всех муниципальных образований острова Сахалин», - сообщила Инна Павленко. Она также отметила, что предприятия розничной торговли стали заключать прямые договоры с рыбодобывающими компаниями, а рыбопромышленники – создавать собственные точки продаж.

С начала проекта в его рамках реализовано 2 тыс. тонн мороженой рыбы. «Казалось бы, цифра небольшая, но она оказывает значительное влияние на настроение населения в том числе», – заявила министр. Она обратила особое внимание на такой формат торговли, как ярмарки, активными участниками которых являются рыбохозяйственные предприятия.

Помимо логистики, доступность рыбы обеспечивает ограничение наценки. На ценники с логотипом «Доступной рыбы» кроме розничной стоимости наносится и цена поставщика. «Это очень влияет на потребителя. Когда он видит, что разница варьируется в пределах 5-7-10 рублей, это очень успокаивающе действует на население», - заметила Инна Павленко.

В качестве мер поддержки участникам поддержки предлагаются налоговые льготы, возмещение части затрат на электричество, аренду оборудования.

Докладчик напомнила, что в прошлом году был проведен конкурс «Лучший участник проекта «Доступная рыба» среди муниципальных образований и предприятий.

«Сегодня в реестре участников проекта 67 предприятий рыбохозяйственного комплекса, два оптово-распределительных центра, 223 хозяйствующих субъекта розничной торговли, которые имеют 304 объекта розничной торговли», - рассказала министр. Она подчеркнула, что 80 таких объектов работают в сельской местности, в самых отдаленных населенных пунктах.

По словам Инны Павленко, за полтора года, с мая 2015 г. по февраль 2017 г., навага подешевела в среднем со 115 до 63,5 рубля, камбала - с 150 до 77,5 рубля, терпуг - с 230 до 78 рублей, крупная треска - с 280 до 125 рублей, свежемороженый минтай - со 135 до 82,5 рубля. В лососевую путину прошлого года средняя цена горбуши варьировалась в пределах 80-104 рублей. «Надо отметить, что наш регион на протяжении последних лет стабильно занимает в ДФО первое место по дешевизне рыбы мороженой неразделанной», - добавила докладчик.

О ходе реализации проекта на местах рассказали представители муниципалитетов и торговых сетей. Затем участники круглого стола посетили оптово-распределительный центр «Промхолода», несколько магазинов и ярмарку, где своими глазами увидели, насколько снизилась цена на сахалинскую рыбу.

Fishnews


  • Участникам круглого стола показали, как проект «Доступная рыба» реализуется на практике
  • На площадке правительства Сахалинской области прошел круглый стол, посвященный проекту «Доступная рыба»
  • Министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна ПАВЛЕНКО
  • Участникам круглого стола показали, как проект «Доступная рыба» реализуется на практике
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