27 февраля 2017 года

В Хабаровском крае скорректировали список РПУ

В перечень рыбопромысловых участков Хабаровского края внесли изменения. Список дополнили РПУ для традиционного, промышленного и прибрежного рыболовства в Охотском муниципальном районе.

Постановлением правительства Хабаровского края внесены изменения в Единый перечень рыбопромысловых участков региона. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, дополнен подраздел «Морские и лиманные рыбопромысловые участки» для Охотского муниципального района. В список включили 5 участков для прибрежного рыболовства и 1 – для традиционного промысла. Также пополнился подраздел «Речные рыбопромысловые участки»: в него вошло 3 РПУ – на реках Кухтуй и Иня.

При этом два участка – в Нанайском и Тугуро-Чумиканском районе – из списка исключены.

Fishnews