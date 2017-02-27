В Хабаровском крае скорректировали список РПУ

27 февраля 2017 года
По информации японских СМИ, правительство страны готово предложить России план экономического сотрудничества по южным Курильским островам. Он включает проекты в области рыбопереработки и выращивания дорогих морепродуктов.
С начала реализации в Сахалинской области проекта «Доступная рыба» его участниками стали 67 предприятий рыбохозяйственного комплекса и 304 объекта розничной торговли. Населению реализовано 2 тыс. тонн мороженой рыбы по значительно сниженным ценам.
Ежегодное рыбацкое соревнование «Сахалинский лед» прошло на реке Найба 24 февраля. Несмотря на сильный снегопад и ветер, праздник удался: участники порадовали позитивом и азартом, а навага – необычно большими уловами.
Всемирная кампания по борьбе с морским мусором запущена под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). При сохранении современных тенденций к 2050 г. в Мировом океане будет больше пластика, чем рыбы, утверждают эксперты.
В Республике Саха (Якутия) приняли порядок предоставления субсидий на развитие рыбохозяйственного комплекса. Из бюджета региона возмещается часть затрат на промышленную добычу рыбы, перевозку уловов, оборудование для переработки и пр.
Евгений Непоклонов, несколько лет проработавший заместителем руководителя Россельхознадзора, назначен заместителем министра сельского хозяйства РФ.
01 марта 2017 года
Агентство RAEX по итогам 2016 г. повысило рейтинг кредитоспособности компании «Интрарос», одного из ключевых активов «Русской рыбопромышленной компании», до уровня А+ (III). Прогноз по рейтингу – стабильный.
С августа 2016 г. в Сахалинской области реализуется эксперимент по прибрежному рыболовству в шестимильной зоне. За полгода удалось получить положительные результаты и выявить слабые стороны, нуждающиеся в доработке. Опыт островного региона заинтересовал и другие субъекты Федерации.
Международная морская организация (IMO) ищет кандидатов на премию «За отвагу на море». Номинироваться на нее могут те, кто совершил подвиг на море в период с 1 марта 2016 г. по 28 февраля 2017 г.
На Сахалине вынесено судебное решение в отношении капитана «подфлажника» Izreal, пойманного на нелегальной добыче и переработке краба. Нарушителя оштрафовали на сумму более 8 млн рублей.
Министерство сельского хозяйства РФ включило в список болезней, для борьбы с которыми могут устанавливаться ограничения, инфекционную анемию лососевых видов рыб.
Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Сахалинскую область осмотрел учебно-тренировочный центр «Восток».
28 февраля 2017 года
Минвостокразвития внимательно следит за правоприменительной практикой по территориям опережающего развития, отметил замминистра Александр Крутиков. Предполагаются изменения по созданию ТОР на поверхностных водных объектах.
Росрыболовство намерено выступить с инициативой об упрощении либо упразднении процедуры общественной оценки материалов, обосновывающих общий допустимый улов. Формальные и дорогостоящие мероприятия не влияют на качество прогнозов, но при этом значительно затягивают и удорожают саму процедуру прохождения ОДУ, уверены в ведомстве.
Перевалка уловов в море может маскировать браконьерский промысел и скрывать нарушения прав человека, считает природоохранная организация «Океана» (Oceana). По ее мнению, единственный способ искоренить такие действия - запрет на перегрузки с судно на судно.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей опубликовала план разработки нормативных правовых актов санитарного законодательства и технических регламентов на 2017 – 2019 гг.