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Карп и толстолобик возглавляют топ российской аквакультуры

Карп и толстолобик возглавляют топ российской аквакультуры

В 2016 г. хозяйства аквакультуры РФ вырастили 205,3 тыс. тонн водных биоресурсов, на 15,3% превысив показатель предыдущего года. Однако в общем российском вылове (свыше 4,7 млн тонн) доля рыбоводной продукции остается небольшой – чуть более 4%. В 2015 г. этот показатель составлял 3,5%.

Объем производства аквакультурной товарной рыбы и морепродуктов в 2016 г. по предварительным данным составил 174 тыс. тонн, что на 14% выше уровня 2015 г. Почти на 26% увеличилось производство рыбопосадочного материала – до 31,3 тыс. тонн.

На первом месте по объему производства продукции аквакультуры находится Южный федеральный округ: здесь выращено 63,5 тыс. тонн товарной продукции и 9,28 тыс. тонн посадочного материала, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Основной вклад обеспечили Краснодарский край – около 20 тыс. тонн товарной рыбы, Астраханская и Ростовская области – более 20 тыс. тонн продукции в каждом регионе.

В Северо-Западном федеральном округе выращено 37,2 тыс. тонн товарной продукции и 7,1 тыс. тонн рыбопосадочного материала. Наибольшие объемы приходятся на Республику Карелия (14,74 тыс. тонн) и Мурманскую область (13,7 тыс. тонн).

Объем производства в Центральном федеральном округе составил 24,8 тыс. тонн товарной продукции и 8,4 тыс. тонн рыбопосадочного материала, в Северо-Кавказском – 16,3 тыс. тонн и 1,75 тыс. тонн соответственно. В Приволжском федеральном округе объемы производства по тем же показателям составили 12,2 тыс. тонн и 1,94 тыс. тонн, Уральском – 7,5 тыс. тонн и 708 тонн, Сибирском федеральном округе – 5,6 тыс. тонн и 2,1 тыс. тонн.

В Дальневосточном федеральном округе выращено 6,9 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры, практически весь объем приходится на Приморский край – 6,87 тыс. тонн.

Видовой состав выращенной рыбы довольно обширный. В пятерке наиболее распространенных видов – карп (свыше 62 тыс. тонн), толстолобик (около 39 тыс. тонн), форель (28,4 тыс. тонн), семга (13 тыс. тонн), амур (более 6 тыс. тонн). Производство осетра составило более 1,5 тыс. тонн, стерляди – 307 тонн. Среди объектов марикультуры значительные объемы отмечаются по гребешку – выращено более 3,7 тыс. тонн, мидии – 418 тонн, устрице – 216 тонн.

Fishnews

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