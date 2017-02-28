Инфекционная анемия лосося – повод для карантина

28 февраля 2017 года
В рамках 24-й международной выставки «Продэкспо-2017», прошедшей в Москве с 6 по 10 февраля, «Русская рыбная фактория» представила публике широкий ряд продукции из дальневосточной рыбы и озвучила планы по дальнейшему развитию ассортимента.
27 февраля 2017 года
По информации японских СМИ, правительство страны готово предложить России план экономического сотрудничества по южным Курильским островам. Он включает проекты в области рыбопереработки и выращивания дорогих морепродуктов.
15 февраля 2017 года
В программу приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия» планируют включить проект по развитию экотуризма и рекреационного рыболовства. Ожидается, что эта инициатива поможет сохранить ресурсы озерно-речной системы Вуокса.
14 февраля 2017 года
Ненецкому автономному округу на 60% увеличили разрешенные объемы вылова атлантического лосося в текущем году – с 10 до 16 тонн. Лимит повысили по предложению рыбохозяйственной науки.
13 февраля 2017 года
В Республике Чили при перевозке погибло 170 тыс. экземпляров молоди лосося. Сообщается, что причиной стало использование забортной воды из залива Пеньяс: в резервуары попали токсины, выделяемые цветущими водорослями.
В Хабаровском крае представители госорганов и бизнеса продолжают развивать полезный опыт, полученный в совместной охране рыбных запасов – осетровых и лососевых. Предприятия заявили, что готовы участвовать как непосредственно в охранных мероприятиях, так и в улучшении нормативно-правовой базы.
01 марта 2017 года
Агентство RAEX по итогам 2016 г. повысило рейтинг кредитоспособности компании «Интрарос», одного из ключевых активов «Русской рыбопромышленной компании», до уровня А+ (III). Прогноз по рейтингу – стабильный.
С августа 2016 г. в Сахалинской области реализуется эксперимент по прибрежному рыболовству в шестимильной зоне. За полгода удалось получить положительные результаты и выявить слабые стороны, нуждающиеся в доработке. Опыт островного региона заинтересовал и другие субъекты Федерации.
Международная морская организация (IMO) ищет кандидатов на премию «За отвагу на море». Номинироваться на нее могут те, кто совершил подвиг на море в период с 1 марта 2016 г. по 28 февраля 2017 г.
На Сахалине вынесено судебное решение в отношении капитана «подфлажника» Izreal, пойманного на нелегальной добыче и переработке краба. Нарушителя оштрафовали на сумму более 8 млн рублей.
Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Сахалинскую область осмотрел учебно-тренировочный центр «Восток».
28 февраля 2017 года
Минвостокразвития внимательно следит за правоприменительной практикой по территориям опережающего развития, отметил замминистра Александр Крутиков. Предполагаются изменения по созданию ТОР на поверхностных водных объектах.
Росрыболовство намерено выступить с инициативой об упрощении либо упразднении процедуры общественной оценки материалов, обосновывающих общий допустимый улов. Формальные и дорогостоящие мероприятия не влияют на качество прогнозов, но при этом значительно затягивают и удорожают саму процедуру прохождения ОДУ, уверены в ведомстве.
Перевалка уловов в море может маскировать браконьерский промысел и скрывать нарушения прав человека, считает природоохранная организация «Океана» (Oceana). По ее мнению, единственный способ искоренить такие действия - запрет на перегрузки с судно на судно.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей опубликовала план разработки нормативных правовых актов санитарного законодательства и технических регламентов на 2017 – 2019 гг.
На встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями российских деловых кругов президент ВАРПЭ Герман Зверев предложил увеличить поддержку аквакультуры и предупредил о негативных последствиях «налоговой революции» в рыбной отрасли.