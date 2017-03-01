01 марта 2017 года

Вместе с крабом капитан «выловил» штраф

На Сахалине вынесено судебное решение в отношении капитана «подфлажника» Izreal, пойманного на нелегальной добыче и переработке краба. Нарушителя оштрафовали на сумму более 8 млн рублей.

В феврале Южно-Сахалинский городской суд признал капитана судна Izreal виновным в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономзоне РФ или открытом море). Наказанием стал штраф в размере более 8 млн рублей.

Напомним, что Izreal был задержан пограничниками 1 августа. Судно работало под флагом Танзании, в трюме обнаружили 32 тонны варено-мороженых конечностей краба-стригуна опилио и наживу общим весом 17 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Адвокаты капитана обжаловали решение суда, однако постановление было оставлено без изменения и вступило в законную силу.

Также в Южно-Сахалинском городском суде рассмотрено дело о судне Seven под флагом Камбоджи, которое попалось с нелегальным крабом в июне 2016 г. Капитан и судовладелец (компания Coral Shipping) привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ. На юридическое лицо наложен штраф в размере 200 тыс. рублей с конфискацией судна.

Fishnews