01 марта 2017 года

Премия «За отвагу на море» ищет своих героев

Международная морская организация (IMO) ищет кандидатов на премию «За отвагу на море». Номинироваться на нее могут те, кто совершил подвиг на море в период с 1 марта 2016 г. по 28 февраля 2017 г.

Ежегодная премия «За отвагу на море» была учреждена IMO для того, чтобы обеспечить международное признание тем, кто, рискуя собственной жизнью, спасает чужие.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Российского профсоюза моряков (РПСМ), в 2015 г. на победу претендовали 27 человек от 10 государств-членов IMO. В результате премию получил авиационный спасательный техник Кристофер Леон из береговой охраны США. Американец спас четырех человек с тонущей гребной лодки в Тихом океане.

В 2016 г. IMO вручила награду за исключительную отвагу капитану индийского танкера Sampurna Swarajya Радхике Менон. Первая индийская женщина-капитан награждена за спасение семи рыбаков с тонущего судна в штормовых условиях.

РПСМ обратился к морякам: «Если среди вас или ваших знакомых есть те, кто по праву достоин этой почетной награды, пожалуйста, свяжитесь с Бранко Берланом – аккредитованным представителем Международной федерации транспортных рабочих при IMO по e-mail: berlan_branko@itf.org.uk».

Fishnews