Премия «За отвагу на море» ищет своих героев

28 февраля 2017 года
Перевалка уловов в море может маскировать браконьерский промысел и скрывать нарушения прав человека, считает природоохранная организация «Океана» (Oceana). По ее мнению, единственный способ искоренить такие действия - запрет на перегрузки с судно на судно.
09 февраля 2017 года
В правительстве Камчатского края обсудили перспективы развития портовой инфраструктуры региона. Большие планы связаны с созданием крупного транспортно-логистического центра – проектом, который реализует компания «Терминал «Сероглазка».
В прошлом году Япония закупила за рубежом 36 495 тонн краба - на 3% больше, чем в 2015 г. Сокращение импорта мороженого камчатского краба и стригуна опилио из Соединенных Штатов компенсировали поставки из России и Европы.
02 февраля 2017 года
Компания «Терминал «Сероглазка» (группа «Норебо») стала резидентом свободного порта на Камчатке. Резидент реализует масштабный проект по организации на полуострове порта-хаба.
Участники конференции «Инновации в области технологий выращивания и кормления рыб в товарном рыбоводстве» обсудили тенденции и перспективы импортозамещения в индустрии производства кормов для аквакультуры.
01 февраля 2017 года
Республика Корея планирует внести изменения в закон о развитии океанического рыболовства для противодействия импорту нелегальных водных биоресурсов. Поправки касаются документов, подтверждающих законность улова.
01 марта 2017 года
Агентство RAEX по итогам 2016 г. повысило рейтинг кредитоспособности компании «Интрарос», одного из ключевых активов «Русской рыбопромышленной компании», до уровня А+ (III). Прогноз по рейтингу – стабильный.
С августа 2016 г. в Сахалинской области реализуется эксперимент по прибрежному рыболовству в шестимильной зоне. За полгода удалось получить положительные результаты и выявить слабые стороны, нуждающиеся в доработке. Опыт островного региона заинтересовал и другие субъекты Федерации.
На Сахалине вынесено судебное решение в отношении капитана «подфлажника» Izreal, пойманного на нелегальной добыче и переработке краба. Нарушителя оштрафовали на сумму более 8 млн рублей.
Министерство сельского хозяйства РФ включило в список болезней, для борьбы с которыми могут устанавливаться ограничения, инфекционную анемию лососевых видов рыб.
Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Сахалинскую область осмотрел учебно-тренировочный центр «Восток».
28 февраля 2017 года
Минвостокразвития внимательно следит за правоприменительной практикой по территориям опережающего развития, отметил замминистра Александр Крутиков. Предполагаются изменения по созданию ТОР на поверхностных водных объектах.
Росрыболовство намерено выступить с инициативой об упрощении либо упразднении процедуры общественной оценки материалов, обосновывающих общий допустимый улов. Формальные и дорогостоящие мероприятия не влияют на качество прогнозов, но при этом значительно затягивают и удорожают саму процедуру прохождения ОДУ, уверены в ведомстве.
Перевалка уловов в море может маскировать браконьерский промысел и скрывать нарушения прав человека, считает природоохранная организация «Океана» (Oceana). По ее мнению, единственный способ искоренить такие действия - запрет на перегрузки с судно на судно.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей опубликовала план разработки нормативных правовых актов санитарного законодательства и технических регламентов на 2017 – 2019 гг.
На встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями российских деловых кругов президент ВАРПЭ Герман Зверев предложил увеличить поддержку аквакультуры и предупредил о негативных последствиях «налоговой революции» в рыбной отрасли.