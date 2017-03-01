01 марта 2017 года

РРПК улучшает финансовые показатели

Агентство RAEX по итогам 2016 г. повысило рейтинг кредитоспособности компании «Интрарос», одного из ключевых активов «Русской рыбопромышленной компании», до уровня А+ (III). Прогноз по рейтингу – стабильный.

В числе позитивных факторов аналитики RAEX («Эксперт РА») отметили снижение уровня текущей долговой нагрузки и высокую рентабельность бизнеса компании. В то же время рейтинговую оценку, по мнению агентства, сдерживает умеренно высокий уровень общей долговой нагрузки, умеренно низкая «стрессовая ликвидность» и невысокая абсолютная и текущая ликвидность.

ЗАО «Интрарос» является одним из важных активов «Русской рыбопромышленной компании», объединяющей ряд крупных рыбодобывающих предприятий на Дальнем Востоке. «Поскольку «Интрарос» – это часть нашей группы, повышение кредитного рейтинга компании придает нам финансовую устойчивость и улучшает наши финансовые показатели», – сообщили Fishnews в РРПК.

Эксперты агентства выделили сильный бизнес-профиль группы вкупе с умеренно высокими перспективами развития отрасли. Почти весь объем продукции РРПК реализует на экспорт, при этом доля крупнейшего покупателя в структуре выручки не превышает 9%. Общая квота группы по добыче минтая составляет 14,5% от общероссийской. Однако в дальнейшем она может вырасти за счет инвестиционных квот, под которые РРПК предполагает построить шесть крупнотоннажных траулеров, а также за счет приобретения новых активов.

По итогам 2016 г. «Русская рыбопромышленная компания» освоила в Дальневосточном бассейне 222,5 тыс. тонн минтая и 44,7 тыс. тонн сельдь. В текущем году эти показатели планируется увеличить до 226,3 тыс. тонн и 65,5 тыс. тонн соответственно.

Fishnews