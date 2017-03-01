Новости

Дальневосточные квоты ждут рыбаков на аукционе

Росрыболовство проведет аукцион по распределению долей квот на промысел трески, минтая, кальмаров, макрурусов, а также камбалы и равношипого краба на Дальнем Востоке. Торги состоятся 10 и 11 апреля.

Всего на торги будет выставлено 40 лотов, сообщает корреспондент Fishnews. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1 по 31 марта.

В частности, планируется продать 3 доли квот на промысел равношипого краба в подрайоне 61.52 - центральной части Охотского моря (в общей сложности 268,7 тонны). Срок действия договоров – до 31 декабря 2026 г.

Кроме того, в качестве 16 лотов на торги выставлены макрурусы - в Западно-Беринговоморской, Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах, Камчатско-Курильской, Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах.

Также будут распределены 5 долей квот кальмара (в Северо-Курильской зоне и Южно-Курильской зоне), 6 - минтая (в Петропавловско-Командорской, Западно-Камчатской, Западно-Сахалинской, Камчатско-Курильской подзонах и подзоне Приморье), 9 - трески (В Западно-Беринговоморской зоне, подзоне Приморье, Западно-Камчатской, Карагинской, Западно-Сахалинской, Камчатско-Курильской подзонах) и 1 - камбалы (в Камчатско-Курильской подзоне). На их вылов договоры будут заключены до декабря 2018 г.

Fishnews

НазадМетки: дальний востоккальмаркрабросрыболовство

Похожие новости

01 марта 2017 года

На здание ВНИРО претендует церковь

Патриаршее подворье московского Алексеевского монастыря добивается передачи церкви здания Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Главный аргумент: институт построен на фундаменте Крестовоздвиженского собора.

Сергей Михеев: Одними запретами браконьерство не искоренить

Все чаще на браконьерство стали смотреть как на комплекс проблем, в котором без решения фундаментальных вопросов прогресса не достичь. Рыбоохрана не ограничивается инспектором на катере, важно искать и решение социальных проблем, считает руководитель Амурского ТУ Росрыболовства Сергей Михеев.

РРПК улучшает финансовые показатели

Агентство RAEX по итогам 2016 г. повысило рейтинг кредитоспособности компании «Интрарос», одного из ключевых активов «Русской рыбопромышленной компании», до уровня А+ (III). Прогноз по рейтингу – стабильный.

Вместе с крабом капитан «выловил» штраф

На Сахалине вынесено судебное решение в отношении капитана «подфлажника» Izreal, пойманного на нелегальной добыче и переработке краба. Нарушителя оштрафовали на сумму более 8 млн рублей.

Юрий Трутнев оценил социальный проект рыбаков Сахалина

Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Сахалинскую область осмотрел учебно-тренировочный центр «Восток».

28 февраля 2017 года

Минвостокразвития пообещало ТОР на акваториях

Минвостокразвития внимательно следит за правоприменительной практикой по территориям опережающего развития, отметил замминистра Александр Крутиков. Предполагаются изменения по созданию ТОР на поверхностных водных объектах.

Лента новостей

02 марта 2017 года

Ведомства обсудят предложения по борьбе с браконьерством

Межведомственная рабочая группа по борьбе с ННН-промыслом создана при Генпрокуратуре. На заседании, запланированном на апрель, предполагается обсудить конкретные предложения по изменению законодательства.

Корея стала ввозить меньше рыбных товаров

По данным Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея, в прошлом году объемы импорта водных биоресурсов в страну сократились на 2,4% - до 5,37 млн тонн. Поставки в денежном выражении выросли на 5,2% – до 4,79 млрд долларов.

ВНИРО некуда податься

В случае передачи здания Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в ведение Патриаршего подворья Росрыболовство не сможет предоставить институту подходящий дом, отмечают в федеральном агентстве.

Коллегия Росрыболовства обновила состав

В связи с кадровыми изменениями состав коллегии Федерального агентства по рыболовству актуализировали. На очередное заседание совещательный орган соберется 30 марта.

Гибридный карп обещает прирост

Ассоциация «Росрыбхоз» рекомендовала предприятиям во время весенней нерестовой кампании по возможности использовать посадочный материал межпородных гибридов карпа первого поколения для зарыбления рыбоводных прудов.

Традиционное рыболовство требует перемен

Формирование реестра информации о коренных малочисленных народах Севера способно улучшить ситуацию с регулированием традиционного рыболовства при условии, что к работе над нормативной базой будут привлечены сами представители КМНС, отмечают в Амурском ТУ Росрыболовства.

Россельхознадзор предлагает уточнить полномочия

В Положении о государственном ветеринарном надзоре нужно предусмотреть осуществление Россельхознадзором и его терорганами функций в отношении товаров, перемещаемых между регионами, считают в федеральной службе.

Минтайщиков продолжает штормить

К 27 февраля российские рыбаки добыли в Охотском море 435 тыс. тонн минтая, что на 18,4 тыс. тонн меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Ожидается понижение температуры и смерзание полей битого льда, судам рекомендуют покинуть Восточно-Сахалинскую подзону.

Вьетнам собирается увеличить экспорт креветки

Республика Вьетнам намерена превратить дельту реки Меконг в мировой центр производства креветки. Премьер-министр страны Нгуен Суан Фук поручил увеличить экспорт этого деликатеса до 10 млрд долларов к 2025 г.

Лед и погода мешают российским рыбакам

Общий вылов пользователей РФ на 27 февраля 2017 г. составил 781,7 тыс. тонн, что на 2% ниже уровня прошлого года. Отставание объясняется сложной ледовой обстановкой и штормовыми условиями в последние две недели.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Руководитель Амурского территориального управления Росрыболовства Сергей МИХЕЕВ

Руководитель Амурского теруправления Росрыболовства

Сергей МИХЕЕВ

Одними запретами браконьерство не искоренить

Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

Заместитель директора ТИНРО-Центра

Игорь МЕЛЬНИКОВ

Вывод из ОДУ – вопрос без универсального решения

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза

Евгений КАЦ

Наша главная задача – эффективное правоприменение

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам

Игорь СЛОБОДЯН

Курсанты не доходят до флота после вуза

Все интервью

Личное мнение

Управляющий Ассоциации «Большая рыба» Александр ЕРШОВ

Управляющий Ассоциации «Большая рыба»

Александр ЕРШОВ

Гибрид гибриду рознь

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура»

Елена ЯНУШ

Год принес положительные изменения для аквакультуры

Все материалы

Крупным планом

Ветеринария: что нового?

Ветеринария: что нового?

Медвежья рыбалка на Камчатке

Год, богатый на дискуссии

Все материалы

События

Генеральный директор компании «Русская рыбная фактория» Ирина МИХНОВА

Ликбез по дальневосточной рыбе

Утро выдалось снежное и ветреное, однако на реку Найба все равно съехалось много народу

«Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.