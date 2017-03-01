Дальневосточные квоты ждут рыбаков на аукционе

01 марта 2017 года
Патриаршее подворье московского Алексеевского монастыря добивается передачи церкви здания Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Главный аргумент: институт построен на фундаменте Крестовоздвиженского собора.
Все чаще на браконьерство стали смотреть как на комплекс проблем, в котором без решения фундаментальных вопросов прогресса не достичь. Рыбоохрана не ограничивается инспектором на катере, важно искать и решение социальных проблем, считает руководитель Амурского ТУ Росрыболовства Сергей Михеев.
Агентство RAEX по итогам 2016 г. повысило рейтинг кредитоспособности компании «Интрарос», одного из ключевых активов «Русской рыбопромышленной компании», до уровня А+ (III). Прогноз по рейтингу – стабильный.
На Сахалине вынесено судебное решение в отношении капитана «подфлажника» Izreal, пойманного на нелегальной добыче и переработке краба. Нарушителя оштрафовали на сумму более 8 млн рублей.
Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Сахалинскую область осмотрел учебно-тренировочный центр «Восток».
28 февраля 2017 года
Минвостокразвития внимательно следит за правоприменительной практикой по территориям опережающего развития, отметил замминистра Александр Крутиков. Предполагаются изменения по созданию ТОР на поверхностных водных объектах.
02 марта 2017 года
Межведомственная рабочая группа по борьбе с ННН-промыслом создана при Генпрокуратуре. На заседании, запланированном на апрель, предполагается обсудить конкретные предложения по изменению законодательства.
По данным Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея, в прошлом году объемы импорта водных биоресурсов в страну сократились на 2,4% - до 5,37 млн тонн. Поставки в денежном выражении выросли на 5,2% – до 4,79 млрд долларов.
В случае передачи здания Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в ведение Патриаршего подворья Росрыболовство не сможет предоставить институту подходящий дом, отмечают в федеральном агентстве.
В связи с кадровыми изменениями состав коллегии Федерального агентства по рыболовству актуализировали. На очередное заседание совещательный орган соберется 30 марта.
Ассоциация «Росрыбхоз» рекомендовала предприятиям во время весенней нерестовой кампании по возможности использовать посадочный материал межпородных гибридов карпа первого поколения для зарыбления рыбоводных прудов.
Формирование реестра информации о коренных малочисленных народах Севера способно улучшить ситуацию с регулированием традиционного рыболовства при условии, что к работе над нормативной базой будут привлечены сами представители КМНС, отмечают в Амурском ТУ Росрыболовства.
В Положении о государственном ветеринарном надзоре нужно предусмотреть осуществление Россельхознадзором и его терорганами функций в отношении товаров, перемещаемых между регионами, считают в федеральной службе.
К 27 февраля российские рыбаки добыли в Охотском море 435 тыс. тонн минтая, что на 18,4 тыс. тонн меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Ожидается понижение температуры и смерзание полей битого льда, судам рекомендуют покинуть Восточно-Сахалинскую подзону.
Республика Вьетнам намерена превратить дельту реки Меконг в мировой центр производства креветки. Премьер-министр страны Нгуен Суан Фук поручил увеличить экспорт этого деликатеса до 10 млрд долларов к 2025 г.
Общий вылов пользователей РФ на 27 февраля 2017 г. составил 781,7 тыс. тонн, что на 2% ниже уровня прошлого года. Отставание объясняется сложной ледовой обстановкой и штормовыми условиями в последние две недели.