01 марта 2017 года

Дальневосточные квоты ждут рыбаков на аукционе

Росрыболовство проведет аукцион по распределению долей квот на промысел трески, минтая, кальмаров, макрурусов, а также камбалы и равношипого краба на Дальнем Востоке. Торги состоятся 10 и 11 апреля.

Всего на торги будет выставлено 40 лотов, сообщает корреспондент Fishnews. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1 по 31 марта.

В частности, планируется продать 3 доли квот на промысел равношипого краба в подрайоне 61.52 - центральной части Охотского моря (в общей сложности 268,7 тонны). Срок действия договоров – до 31 декабря 2026 г.

Кроме того, в качестве 16 лотов на торги выставлены макрурусы - в Западно-Беринговоморской, Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах, Камчатско-Курильской, Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах.

Также будут распределены 5 долей квот кальмара (в Северо-Курильской зоне и Южно-Курильской зоне), 6 - минтая (в Петропавловско-Командорской, Западно-Камчатской, Западно-Сахалинской, Камчатско-Курильской подзонах и подзоне Приморье), 9 - трески (В Западно-Беринговоморской зоне, подзоне Приморье, Западно-Камчатской, Карагинской, Западно-Сахалинской, Камчатско-Курильской подзонах) и 1 - камбалы (в Камчатско-Курильской подзоне). На их вылов договоры будут заключены до декабря 2018 г.

Fishnews