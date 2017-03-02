02 марта 2017 года

Лед и погода мешают российским рыбакам

Общий вылов пользователей РФ на 27 февраля 2017 г. составил 781,7 тыс. тонн, что на 2% ниже уровня прошлого года. Отставание объясняется сложной ледовой обстановкой и штормовыми условиями в последние две недели.

В Дальневосточном бассейне общий вылов водных биоресурсов составляет 583,1 тыс. тонн (-18,5 тыс. тонн к результату за аналогичный период прошлого года). Минтая добыто 464,9 тыс. тонн (-20,9 тыс. тонн), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне вылов достиг 73,8 тыс. тонн (-13,7 тыс. тонн). Из них трески – 40,6 тыс. тонн (-17,9 тыс. тонн). Пикши выловлено 28,6 тыс. тонн (+3,5 тыс. тонн).

Уловы в Балтийском море составили 12,3 тыс. тонн (-0,4 тыс. тонн). Шпрота добыто 7,9 тыс. тонн (+ 0,2 тыс. тонн). Балтийской сельди выловлено 3,8 тыс. тонн (+0,4 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне рыбаки освоили 19 тыс. тонн ВБР, отставание от прошлогодних показателей - 1,6 тыс. тонн. Хамсы добыто 17,7 тыс. тонн (+1,3 тыс. тонн). Вылов тюльки составил 0,4 тыс. тонн (-3,3 тыс. тонн).

В Каспийском бассейне общий вылов ВБР составляет 0,3 тыс. тонн (-0,6 тыс. тонн). Кильки поймано 0,08 тыс. тонн (-0,2 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств освоено 59,1 тыс. тонн ВБР, что на 17,1 тыс. тонн больше показателей на 27 февраля 2016 г. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 32,8 тыс. тонн (+1 тыс. тонн).

Fishnews