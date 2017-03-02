02 марта 2017 года

Вьетнам собирается увеличить экспорт креветки

Республика Вьетнам намерена превратить дельту реки Меконг в мировой центр производства креветки. Премьер-министр страны Нгуен Суан Фук поручил увеличить экспорт этого деликатеса до 10 млрд долларов к 2025 г.

Креветка является одним из основных экспортных товаров Вьетнама. Как сообщает корреспондент Fishnews, ее производство росло все последние годы вместе с модернизацией экономики страны. Сейчас чиновники и предприниматели республики намерены превратить дельту реки Меконг в мировую «столицу» выращивания и переработки высококачественной креветки, пишет Saigon GP Daily.

По словам генерального секретаря Вьетнамской ассоциации производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP) Чуонг Динь Хое, проблемой является конкуренция со стороны других государств. Так, бум производства креветки отмечен в Индии и Индонезии, а в Таиланде отрасль восстановилась после эпизоотии. Однако Вьетнам может выполнить поставленную правительством страны задачу, утверждает Чуонг Динь Хое. Для этого необходимо стабилизировать продажи на крупнейших мировых рынках – в США, Японии, Республике Корея и Австралии. Помочь в увеличении экспорта могут и договоры о свободной торговле с Японией, Республикой Корея, Россией и Австралией.

Fishnews