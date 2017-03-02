03 марта 2017 года

Ученые обратили внимание на недолов на Ханке

Несмотря на рост рыбных запасов в озере Ханка, освоение там квот и возможного вылова в 2016 г. составило чуть более 50%, отмечают в ТИНРО-Центре. По словам ученых, такая ситуация наблюдается уже несколько лет.

Материалы, обосновывающие прогноз вылова в пресноводных водных объектах и эстуарных водоемах Приморского края на 2018 г., представили на расширенном заседании биологической секции Ученого совета ТИНРО-Центра.

Научный сотрудник института Максим Шаповалов напомнил, что исследования последних лет указывают на постепенный рост численности многих видов промысловых рыб в озере Ханка. Специалисты связывают это с продолжительным подъемом уровня воды.

Однако освоение возможного вылова и квот в прошлом году лишь немного превышает 50%, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра. Ученые отмечают, что такая ситуация наблюдается уже несколько лет.

Специалисты также констатируют, что вылов на усилие ценных пресноводных видов при промысле с использованием крупноячейных сетей в Приморье снизился, однако в уловах наблюдается увеличение объемов малоценных видов (пятнистого коня и горбушки). Для этих объектов, а также для «неодуемых» востробрюшки, косатки Бражникова и скрипуна перспективно развивать промысел закидными неводами и вентерями, считают в институте.

«Общее состояние запасов единственного «одуемого» пресноводного объекта вне озера Ханка – пиленгаса – можно охарактеризовать как стабильное, имеется несколько урожайных поколений. Аналогично отмечено наличие урожайных поколений у крансоперок-угаев», – рассказали в пресс-службе.

Анализ состояния популяций ВБР края свидетельствует о стабилизации запасов основных пресноводных и эстуарных видов рыб в последние годы. В то же время специалисты обращают внимание на браконьерство, которое не только наносит ущерб, но и осложняет прогнозирование. С учетом этого, а также возможного изменения уровня воды в Ханке, естественных колебаний запаса и элиминации урожайных поколений, необходимо продолжить прямые учетные работы, отметили в институте. Это позволит предлагать обоснованные своевременные меры по управлению промыслом.

Fishnews