Рыбацкий фестиваль не пустили в заповедное место

06 марта 2017 года
Биомасса сайры на северо-западе Тихого океана превышает оптимальную, этот ресурс недоосваивается, отмечают специалисты России, Китая, Тайваня, Японии и Южной Кореи.
Минсельхоз обновил состав рабочей группы, которая занимается подготовкой предложений по развитию рыбохозяйственного комплекса. На ее площадке рассматриваются важнейшие для отрасли изменения.
Созданная Минсельхозом рабочая группа должна до 30 марта рассмотреть предложения в рамках подготовки изменений Налогового кодекса в рыбной отрасли. При этом должны быть представлены инициативы по гарантиям участия предприятий в развитии территорий и льготированию рыболовецких колхозов (артелей).
Президент ВАРПЭ Герман Зверев продолжает встречи с региональными рыбацкими ассоциациями для уточнения основных направлений работы всероссийского объединения рыбопромышленников.
Через два года начнет действовать ряд изменений федерального закона о рыболовстве. С этого же времени вступит в силу и блок поправок, внесенных в правила проведения торгов по продаже долей квот на вылов.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава Чукотского автономного округа Роман Копин обсудили вопросы подготовки к лососевой путине и программу обновления рыбопромышленных мощностей региона.
Меры, принятые для сохранения редких животных, в том числе «краснокнижных», уже дают определенный положительный эффект, заявил вице-премьер Александр Хлопонин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
03 марта 2017 года
Опубликовано постановление Правительства РФ от 21 февраля 2017 г. № 225, которое вносит поправки в правила проведения аукционов по продаже долей квот. В документе отразили изменения закона о рыболовстве.
Компания «Антей» готова реализовывать проект строительства судна под инвестиционные квоты, контракт с верфью уже заключен. Осталось только дождаться, пока утвердят окончательные требования к такому флоту, отмечает директор организации Андрей Поломарь.
Несмотря на рост рыбных запасов в озере Ханка, освоение там квот и возможного вылова в 2016 г. составило чуть более 50%, отмечают в ТИНРО-Центре. По словам ученых, такая ситуация наблюдается уже несколько лет.