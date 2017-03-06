06 марта 2017 года

Рыбацкий фестиваль не пустили в заповедное место

В Башкирии прокуратура предотвратила проведение рыболовного фестиваля на Нугушском водохранилище. Праздник нарушил бы запрет на рыбалку и режим ООПТ, считают в надзорном ведомстве.

На Нугушском водохранилище, относящемся к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну, запрещено рыболовство. Кроме того, водоем входит в Национальный парк Башкирии – особо охраняемую природную территорию (ООПТ).

Федеральный закон о ООПТ запрещает в нацпарках любую деятельность, которая может нанести ущерб природе. В том числе – прибрежное рыболовство и массовые зрелищные мероприятия.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Республики Башкортостан, фестиваль на водохранилище был назначен на 5 марта. Природоохранный прокурор направил директору нацпарка предостережение о недопустимости нарушения закона. После этого организатор изменил место проведения мероприятия.

Fishnews