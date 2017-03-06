06 марта 2017 года

Налоговые поправки рассмотрят еще не раз

Созданная Минсельхозом рабочая группа должна до 30 марта рассмотреть предложения в рамках подготовки изменений Налогового кодекса в рыбной отрасли. При этом должны быть представлены инициативы по гарантиям участия предприятий в развитии территорий и льготированию рыболовецких колхозов (артелей).

Напомним, что проекты по изменениям системы расчета сбора за пользование водными биоресурсами и применения единого сельхозналога в рыбной отрасли предлагаются уже не первый год. Новый виток работа получила после выхода поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета.

Очередной вариант поправок рассматривался 10 февраля на заседании рабочей группы, созданной приказом Министерства сельского хозяйства. Проект предусматривает внесение изменений в главы 25.1 и 26.1 Налогового кодекса РФ. Так, предлагается, чтобы для признания рыбохозяйственных организаций градо- и поселкообразующими требовалось соглашение с региональными властями, а также чтобы действовала система вычета при уплате сбора за пользование ВБР для производителей продукции, включенной в специальный перечень правительства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в протоколе заседания поставлены задачи по дальнейшей работе. До 30 марта включительно рабочая группа должна провести очередное обсуждение. Необходимо рассмотреть предложения, представленные в рамках исполнения протокола. Это, в частности, инициативы членов рабочей группы по определению гарантий осуществления деятельности градо- и поселкообразующими рыбохозяйственными предприятиями на той территории, где они находятся, помимо заключения ими соглашения с региональными властями. А также вопрос о целесообразности определения рыболовецких колхозов (артелей) в качестве отдельной категории, которой предоставляются льготы по уплате ставки сбора за пользование ВБР, при необходимости с предложениями по внесению изменений в нормативные правовые акты.

Fishnews