Запасы сайры недоиспользуются

02 марта 2017 года
По данным Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея, в прошлом году объемы импорта водных биоресурсов в страну сократились на 2,4% - до 5,37 млн тонн. Поставки в денежном выражении выросли на 5,2% – до 4,79 млрд долларов.
Республика Вьетнам намерена превратить дельту реки Меконг в мировой центр производства креветки. Премьер-министр страны Нгуен Суан Фук поручил увеличить экспорт этого деликатеса до 10 млрд долларов к 2025 г.
27 февраля 2017 года
По информации японских СМИ, правительство страны готово предложить России план экономического сотрудничества по южным Курильским островам. Он включает проекты в области рыбопереработки и выращивания дорогих морепродуктов.
22 февраля 2017 года
Российская и японская стороны продолжают обсуждать реализацию плана сотрудничества. Работа ведется в развитие договоренностей, достигнутых по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Японию.
16 февраля 2017 года
За 2016 г. таможенники Дальнего Востока возбудили 284 административных дела по фактам незаконного вывоза водных биоресурсов, общий объем таких товаров составил 1,7 тыс. тонн – в 10 раз больше, чем годом ранее. Еще 1,9 тыс. тонн морских деликатесов перемещалось с нарушением Уголовного кодекса РФ.
09 февраля 2017 года
В прошлом году Япония закупила за рубежом 36 495 тонн краба - на 3% больше, чем в 2015 г. Сокращение импорта мороженого камчатского краба и стригуна опилио из Соединенных Штатов компенсировали поставки из России и Европы.
06 марта 2017 года
Минсельхоз обновил состав рабочей группы, которая занимается подготовкой предложений по развитию рыбохозяйственного комплекса. На ее площадке рассматриваются важнейшие для отрасли изменения.
Созданная Минсельхозом рабочая группа должна до 30 марта рассмотреть предложения в рамках подготовки изменений Налогового кодекса в рыбной отрасли. При этом должны быть представлены инициативы по гарантиям участия предприятий в развитии территорий и льготированию рыболовецких колхозов (артелей).
Президент ВАРПЭ Герман Зверев продолжает встречи с региональными рыбацкими ассоциациями для уточнения основных направлений работы всероссийского объединения рыбопромышленников.
В Башкирии прокуратура предотвратила проведение рыболовного фестиваля на Нугушском водохранилище. Праздник нарушил бы запрет на рыбалку и режим ООПТ, считают в надзорном ведомстве.
Через два года начнет действовать ряд изменений федерального закона о рыболовстве. С этого же времени вступит в силу и блок поправок, внесенных в правила проведения торгов по продаже долей квот на вылов.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава Чукотского автономного округа Роман Копин обсудили вопросы подготовки к лососевой путине и программу обновления рыбопромышленных мощностей региона.
Меры, принятые для сохранения редких животных, в том числе «краснокнижных», уже дают определенный положительный эффект, заявил вице-премьер Александр Хлопонин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
03 марта 2017 года
Опубликовано постановление Правительства РФ от 21 февраля 2017 г. № 225, которое вносит поправки в правила проведения аукционов по продаже долей квот. В документе отразили изменения закона о рыболовстве.
Компания «Антей» готова реализовывать проект строительства судна под инвестиционные квоты, контракт с верфью уже заключен. Осталось только дождаться, пока утвердят окончательные требования к такому флоту, отмечает директор организации Андрей Поломарь.
Несмотря на рост рыбных запасов в озере Ханка, освоение там квот и возможного вылова в 2016 г. составило чуть более 50%, отмечают в ТИНРО-Центре. По словам ученых, такая ситуация наблюдается уже несколько лет.