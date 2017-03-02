Новости
Сайра

Запасы сайры недоиспользуются

Биомасса сайры на северо-западе Тихого океана превышает оптимальную, этот ресурс недоосваивается, отмечают специалисты России, Китая, Тайваня, Японии и Южной Кореи.

В рамках Комиссии по рыболовству в Северной Пацифике (NPFC) прошли семинар по японской скумбрии и совещание технической рабочей группы по оценке запаса сайры в северо-западной части Тихого океана. Встречи ученых из России, Китая, Японии, Республики Корея и Тайваня проходили с 16 по 22 февраля в Национальном исследовательском институте рыбохозяйственных наук Японии в Иокогаме. Отечественную делегацию представляли заведующий лабораторией ТИНРО-Центра Владимир Кулик, ведущий научный сотрудник института Дмитрий Антоненко и заведующий отделом Олег Катугин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, участники семинара по японской скумбрии согласились, что запасы этого вида растут, однако объемы пока не сопоставимы с уровнем 1970-х гг. Тем не менее специалисты считают, что предпосылки к дальнейшему росту запасов имеются.

Стороны отметили необходимость искоренения браконьерского промысла в открытых водах и важность использования достоверной информации о вылове для оценки запасов скумбрии. По общему мнению участников семинара, меры по регулированию промысла этой рыбы должны основываться на научных данных.

На заседании рабочей группы по оценке запаса сайры в СЗТО ученые пришли к выводу, что этот ресурс недоиспользуется. Угроза перелова сайры отсутствует, поскольку ее промысловая смертность значительно ниже оптимальной, отмечают в ТИНРО-Центре. Для окончательного определения состояния запасов ученые проведут дополнительные расчеты. Итоговые результаты вынесут на рассмотрение Научного комитета NPFC, заседания которого пройдут во второй половине апреля в Шанхае.

Fishnews

НазадМетки: кореяяпония

Похожие новости

02 марта 2017 года

Корея стала ввозить меньше рыбных товаров

По данным Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея, в прошлом году объемы импорта водных биоресурсов в страну сократились на 2,4% - до 5,37 млн тонн. Поставки в денежном выражении выросли на 5,2% – до 4,79 млрд долларов.

Вьетнам собирается увеличить экспорт креветки

Республика Вьетнам намерена превратить дельту реки Меконг в мировой центр производства креветки. Премьер-министр страны Нгуен Суан Фук поручил увеличить экспорт этого деликатеса до 10 млрд долларов к 2025 г.

27 февраля 2017 года

Япония подготовила план по совместной работе на Курилах

По информации японских СМИ, правительство страны готово предложить России план экономического сотрудничества по южным Курильским островам. Он включает проекты в области рыбопереработки и выращивания дорогих морепродуктов.

22 февраля 2017 года

Заместители министров обсудили совместные проекты России и Японии

Российская и японская стороны продолжают обсуждать реализацию плана сотрудничества. Работа ведется в развитие договоренностей, достигнутых по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Японию.

16 февраля 2017 года

Таможня стала перехватывать больше рыбной контрабанды

За 2016 г. таможенники Дальнего Востока возбудили 284 административных дела по фактам незаконного вывоза водных биоресурсов, общий объем таких товаров составил 1,7 тыс. тонн – в 10 раз больше, чем годом ранее. Еще 1,9 тыс. тонн морских деликатесов перемещалось с нарушением Уголовного кодекса РФ.

09 февраля 2017 года

Российский краб потеснил американского на рынке Японии

В прошлом году Япония закупила за рубежом 36 495 тонн краба - на 3% больше, чем в 2015 г. Сокращение импорта мороженого камчатского краба и стригуна опилио из Соединенных Штатов компенсировали поставки из России и Европы.

Лента новостей

06 марта 2017 года

Рабочая группа при Минсельхозе продолжит в новом составе

Минсельхоз обновил состав рабочей группы, которая занимается подготовкой предложений по развитию рыбохозяйственного комплекса. На ее площадке рассматриваются важнейшие для отрасли изменения.

Налоговые поправки рассмотрят еще не раз

Созданная Минсельхозом рабочая группа должна до 30 марта рассмотреть предложения в рамках подготовки изменений Налогового кодекса в рыбной отрасли. При этом должны быть представлены инициативы по гарантиям участия предприятий в развитии территорий и льготированию рыболовецких колхозов (артелей).

Глава ВАРПЭ обсудил актуальные вопросы с рыбаками Камчатки

Президент ВАРПЭ Герман Зверев продолжает встречи с региональными рыбацкими ассоциациями для уточнения основных направлений работы всероссийского объединения рыбопромышленников.

Рыбацкий фестиваль не пустили в заповедное место

В Башкирии прокуратура предотвратила проведение рыболовного фестиваля на Нугушском водохранилище. Праздник нарушил бы запрет на рыбалку и режим ООПТ, считают в надзорном ведомстве.

С 2019 года систему аукционов ждут коррективы

Через два года начнет действовать ряд изменений федерального закона о рыболовстве. С этого же времени вступит в силу и блок поправок, внесенных в правила проведения торгов по продаже долей квот на вылов.

Чукотка готовится к модернизации рыбного хозяйства

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава Чукотского автономного округа Роман Копин обсудили вопросы подготовки к лососевой путине и программу обновления рыбопромышленных мощностей региона.

Вице-премьер: Защита редких животных приносит результат

Меры, принятые для сохранения редких животных, в том числе «краснокнижных», уже дают определенный положительный эффект, заявил вице-премьер Александр Хлопонин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

03 марта 2017 года

Аукционы по квотам будут проводить по новым правилам

Опубликовано постановление Правительства РФ от 21 февраля 2017 г. № 225, которое вносит поправки в правила проведения аукционов по продаже долей квот. В документе отразили изменения закона о рыболовстве.

«Антей» ждет постановлений по инвестквотам «на низком старте»

Компания «Антей» готова реализовывать проект строительства судна под инвестиционные квоты, контракт с верфью уже заключен. Осталось только дождаться, пока утвердят окончательные требования к такому флоту, отмечает директор организации Андрей Поломарь.

Ученые обратили внимание на недолов на Ханке

Несмотря на рост рыбных запасов в озере Ханка, освоение там квот и возможного вылова в 2016 г. составило чуть более 50%, отмечают в ТИНРО-Центре. По словам ученых, такая ситуация наблюдается уже несколько лет.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Руководитель Амурского территориального управления Росрыболовства Сергей МИХЕЕВ

Руководитель Амурского теруправления Росрыболовства

Сергей МИХЕЕВ

Одними запретами браконьерство не искоренить

Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

Заместитель директора ТИНРО-Центра

Игорь МЕЛЬНИКОВ

Вывод из ОДУ – вопрос без универсального решения

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза

Евгений КАЦ

Наша главная задача – эффективное правоприменение

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам

Игорь СЛОБОДЯН

Курсанты не доходят до флота после вуза

Все интервью

Личное мнение

Управляющий Ассоциации «Большая рыба» Александр ЕРШОВ

Управляющий Ассоциации «Большая рыба»

Александр ЕРШОВ

Гибрид гибриду рознь

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура»

Елена ЯНУШ

Год принес положительные изменения для аквакультуры

Все материалы

Крупным планом

Ветеринария: что нового?

Ветеринария: что нового?

Медвежья рыбалка на Камчатке

Год, богатый на дискуссии

Все материалы

События

Генеральный директор компании «Русская рыбная фактория» Ирина МИХНОВА

Ликбез по дальневосточной рыбе

Утро выдалось снежное и ветреное, однако на реку Найба все равно съехалось много народу

«Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.