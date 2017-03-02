06 марта 2017 года

Запасы сайры недоиспользуются

Биомасса сайры на северо-западе Тихого океана превышает оптимальную, этот ресурс недоосваивается, отмечают специалисты России, Китая, Тайваня, Японии и Южной Кореи.

В рамках Комиссии по рыболовству в Северной Пацифике (NPFC) прошли семинар по японской скумбрии и совещание технической рабочей группы по оценке запаса сайры в северо-западной части Тихого океана. Встречи ученых из России, Китая, Японии, Республики Корея и Тайваня проходили с 16 по 22 февраля в Национальном исследовательском институте рыбохозяйственных наук Японии в Иокогаме. Отечественную делегацию представляли заведующий лабораторией ТИНРО-Центра Владимир Кулик, ведущий научный сотрудник института Дмитрий Антоненко и заведующий отделом Олег Катугин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, участники семинара по японской скумбрии согласились, что запасы этого вида растут, однако объемы пока не сопоставимы с уровнем 1970-х гг. Тем не менее специалисты считают, что предпосылки к дальнейшему росту запасов имеются.

Стороны отметили необходимость искоренения браконьерского промысла в открытых водах и важность использования достоверной информации о вылове для оценки запасов скумбрии. По общему мнению участников семинара, меры по регулированию промысла этой рыбы должны основываться на научных данных.

На заседании рабочей группы по оценке запаса сайры в СЗТО ученые пришли к выводу, что этот ресурс недоиспользуется. Угроза перелова сайры отсутствует, поскольку ее промысловая смертность значительно ниже оптимальной, отмечают в ТИНРО-Центре. Для окончательного определения состояния запасов ученые проведут дополнительные расчеты. Итоговые результаты вынесут на рассмотрение Научного комитета NPFC, заседания которого пройдут во второй половине апреля в Шанхае.

Fishnews