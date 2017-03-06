Краб опилио порадовал ученых

06 марта 2017 года
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава Чукотского автономного округа Роман Копин обсудили вопросы подготовки к лососевой путине и программу обновления рыбопромышленных мощностей региона.
03 марта 2017 года
Опубликовано постановление Правительства РФ от 21 февраля 2017 г. № 225, которое вносит поправки в правила проведения аукционов по продаже долей квот. В документе отразили изменения закона о рыболовстве.
Компания «Антей» готова реализовывать проект строительства судна под инвестиционные квоты, контракт с верфью уже заключен. Осталось только дождаться, пока утвердят окончательные требования к такому флоту, отмечает директор организации Андрей Поломарь.
В правила проведения аукционов по продаже долей квот внесены изменения. Организатором торгов по крабовым лотам сможет выступать только Росрыболовство, но не его территориальные управления.
01 марта 2017 года
Патриаршее подворье московского Алексеевского монастыря добивается передачи церкви здания Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Главный аргумент: институт построен на фундаменте Крестовоздвиженского собора.
Росрыболовство проведет аукцион по распределению долей квот на промысел трески, минтая, кальмаров, макрурусов, а также камбалы и равношипого краба на Дальнем Востоке. Торги состоятся 10 и 11 апреля.
07 марта 2017 года
Россия делает первые шаги в организации аукционных и биржевых торгов уловами и продукцией из водных биоресурсов. Как отмечают специалисты, для того, чтобы понять, как повысить эффективность публичных торгов для бизнеса, необходимо ответить на главные вопросы:кому и зачем нужен именно такой формат.
Министерство сельского хозяйства РФ предлагает внести в законодательство изменения, которые позволят предпринимателям использовать под индустриальную аквакультуру участок, выделенный им под промышленное рыболовство.
Замминистра сельского хозяйства и глава Рыболовной организации Ирана Хассан Салехи объявил о первой поставке черной икры в Соединенные Штаты после нескольких лет перерыва.
Премьер Дмитрий Медведев поручил ряду министерств и властям регионов проанализировать эффективность мер господдержки товарной аквакультуры. О результатах в правительство должно быть доложено до 20 июля.
В рыбной отрасли на Дальнем Востоке действует целый ряд компаний, находящихся под влиянием иностранных лиц, считает глава ФАС Игорь Артемьев. Он предложил нарушителям закона обратиться в правкомиссию, получить разрешение и ловить на законных основаниях.
Акция по предотвращению замора рыбы «Глоток воздуха» нашла отклик у жителей Оренбургской области, отмечают региональные власти. Активисты проводят мероприятия по искусственному насыщению кислородом воды подо льдом.
Торги по продаже долей квот в Дальневосточном и Северном бассейнах, назначенные на 16-17 марта, переносятся на 6-7 апреля. Причиной сдвига стало изменение правил проведения аукционов.
Производители кормовой рыбной муки, которые заинтересованы в проверке китайской стороной, должны оперативно обратиться в Россельхознадзор для организации инспекции.
Проект закона о любительской рыбалке не запрещает использование сетей, но предусматривает их обязательную маркировку и регистрацию. Об этом глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал председателю правительства Якутии Евгению Чекину.
06 марта 2017 года
Участившиеся налоговые проверки крупных компаний с оборотом более 1 млрд рублей ставят их в неравные конкурентные условия по сравнению с мелким и средним бизнесом и поощряют теневой сектор, считают в «Рыбной ассоциации».