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Краб-стригун опилио

Краб опилио порадовал ученых

Ресурсы краба-стригуна опилио в Баренцевом море позволяют вести устойчивый, рентабельный промысел – к такому выводу пришли специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Во ВНИРО подвели итоги мониторинга водных биоресурсов и среды их обитания за 2016 г. В частности, представлена информация по Баренцеву морю.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, в ходе научных работ ученые установили, что у трески, пикши, палтуса, зубаток синей и пестрой существует резерв для увеличения добычи ярусными орудиями лова. В ходе исследования численности камчатского краба было отмечено резкое сокращение запасов этого ценного промыслового вида.

Выполненная оценка краба-стригуна опилио показала, что в российской зоне Баренцева моря можно вести устойчивый, рентабельный промысел, заявили в институте. По минимальным оценкам коммерческий вылов краба в этом районе может составить не менее 6 – 8 тыс. тонн.

Fishnews

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