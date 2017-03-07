Поставщиков рыбной муки приглашают на проверку

Минсельхоз обновил состав рабочей группы, которая занимается подготовкой предложений по развитию рыбохозяйственного комплекса. На ее площадке рассматриваются важнейшие для отрасли изменения.

Ленское теруправление Росрыболовства проведет аукцион по продаже долей квот на промышленный вылов в реках и озерах Республики Саха (Якутия). Потенциальным покупателям предложено 7 лотов.

Проект закона о любительской рыбалке не запрещает использование сетей, но предусматривает их обязательную маркировку и регистрацию. Об этом глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал председателю правительства Якутии Евгению Чекину.

Торги по продаже долей квот в Дальневосточном и Северном бассейнах, назначенные на 16-17 марта, переносятся на 6-7 апреля. Причиной сдвига стало изменение правил проведения аукционов.

В рыбной отрасли на Дальнем Востоке действует целый ряд компаний, находящихся под влиянием иностранных лиц, считает глава ФАС Игорь Артемьев . Он предложил нарушителям закона обратиться в правкомиссию, получить разрешение и ловить на законных основаниях.

Министерство сельского хозяйства РФ предлагает внести в законодательство изменения, которые позволят предпринимателям использовать под индустриальную аквакультуру участок, выделенный им под промышленное рыболовство.

Рыба на публичных торгах: почему не продается и что делать Россия делает первые шаги в организации аукционных и биржевых торгов уловами и продукцией из водных биоресурсов. Как отмечают специалисты, для того, чтобы понять, как повысить эффективность публичных торгов для бизнеса, необходимо ответить на главные вопросы:кому и зачем нужен именно такой формат.

Рыбоводов пустят на РПУ Министерство сельского хозяйства РФ предлагает внести в законодательство изменения, которые позволят предпринимателям использовать под индустриальную аквакультуру участок, выделенный им под промышленное рыболовство.

Иранская черная икра возвращается на рынок США Замминистра сельского хозяйства и глава Рыболовной организации Ирана Хассан Салехи объявил о первой поставке черной икры в Соединенные Штаты после нескольких лет перерыва.

Ведомства оценят поддержку аквакультуры Премьер Дмитрий Медведев поручил ряду министерств и властям регионов проанализировать эффективность мер господдержки товарной аквакультуры. О результатах в правительство должно быть доложено до 20 июля.

ФАС предлагает иностранным инвесторам «легализоваться и спокойно работать» В рыбной отрасли на Дальнем Востоке действует целый ряд компаний, находящихся под влиянием иностранных лиц, считает глава ФАС Игорь Артемьев. Он предложил нарушителям закона обратиться в правкомиссию, получить разрешение и ловить на законных основаниях.

В Оренбуржье рыбу спасают кислородом Акция по предотвращению замора рыбы «Глоток воздуха» нашла отклик у жителей Оренбургской области, отмечают региональные власти. Активисты проводят мероприятия по искусственному насыщению кислородом воды подо льдом.

Продажу квот перенесли Торги по продаже долей квот в Дальневосточном и Северном бассейнах, назначенные на 16-17 марта, переносятся на 6-7 апреля. Причиной сдвига стало изменение правил проведения аукционов.

Краб опилио порадовал ученых Ресурсы краба-стригуна опилио в Баренцевом море позволяют вести устойчивый, рентабельный промысел – к такому выводу пришли специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Сети любителей поставят на учет Проект закона о любительской рыбалке не запрещает использование сетей, но предусматривает их обязательную маркировку и регистрацию. Об этом глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал председателю правительства Якутии Евгению Чекину.