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На заседании Ученого совета Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии специалисты обсудили прогноз возможного вылова в океанических районах на 2018 г. Фото пресс-службы института

Ученые дали прогноз по ставриде

При пополнении запасов ставриды в южной части Тихого океана на среднемноголетнем уровне или выше допустимую величину изъятия в будущем году можно экспертно оценить в 550 тыс. тонн, считают в АтлантНИРО.

На заседании Ученого совета Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии специалисты обсудили прогноз возможного вылова в океанических районах на 2018 г.

В докладе о биологических ресурсах Северо-Восточной Атлантики было отмечено, что запас путассу останется в устойчивом состоянии и обеспечит возможность вылова до 1.5 млн тонн при соблюдении принципов предосторожного подхода.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, запасы европейской и западноафриканской ставрид в Центрально-Восточной Атлантике в последние годы не пополняются многочисленными генерациями. С целью предотвращения дальнейшего снижения биомасс ученые рекомендуют ограничить добычу каждого из этих видов в ЦВА объемами в 60 тыс. тонн. По данным института, ресурсы скумбрии в районе остаются в стабильными и хорошо пополняются, несмотря на рост вылова. Уловы сардинелл же перестали расти. Хорошее пополнение плоской сардинеллы позволяет надеяться на возможность освоения до 600 тыс. тонн. Запас марокканской сардины пока недоиспользуется, по мнению специалистов, ее ОДУ целесообразно увеличить до 505 тыс. тонн.

Доклад по биологическим ресурсам южной части Тихого океана ознакомил слушателей с запасами ставриды в районе. Их оценка выполнялась в рамках Международной региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (SPRFMO). Результаты моделирования состояния запаса, сделанные в 2016 г. на четвертом Научном комитете SPRFMO, показали увеличение нерестовой биомассы в Южном подрайоне по сравнению с оценками предыдущего года - с 3,3 млн до 4,1 млн тонн. Одновременно отмечено снижение промысловой смертности при отсутствии явно урожайных поколений ставриды.

Если пополнение 2016-2017 гг. будет соответствовать среднему уровню 2000-2012 гг. и вылов в этом году не превысит ОДУ (493 тыс. тонн), то нерестовая биомасса продолжит рост, считают ученые. При пополнении на среднемноголетнем уровне (1970-2016 гг.) или выше допустимую величину изъятия в 2018 г. можно экспертно оценить в 550 тыс. тонн, заявили в АтлантНИРО.

Оценки запасов тунцов «тропической» группы показали, что ресурсы большеглазого и желтоперого тунцов находятся в удовлетворительном состоянии, а полосатого – в стабильном. Дополнительный годовой вылов тунцов этой группы может составить до 113 тыс. тонн.

По результатам обсуждения докладов было принято решение утвердить прогноз.

Fishnews

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