13 марта 2017 года

Энергетики не позаботились о рыбе

С ПАО «РусГидро» взыскали 200 тыс. рублей за нарушение правил охраны водных биоресурсов. Забор воды для ГЭС в Кабардино-Балкарии осуществляли без рыбозащитного устройства.

Правонарушение было выявлено в декабре прошлого года. На Мухольской ГЭС, расположенной на реке Черек, водозаборное сооружение работало без рыбозащитного устройства. Это могло привести к массовой гибели рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе Западно-Каспийского теруправления Росрыболовства.

На ПАО «Русгидро» составили протокол об административном правонарушении по статье 8.38 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных биоресурсов) и наложили штраф в размере 200 тыс. рублей. Он был выплачен в полном объеме.

Fishnews