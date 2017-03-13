Озера Хакасии ждут своих пользователей

В отношении руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Александра Таратенко возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он незаконно принял решение об установке рыбоучетного заграждения в интересах компании-добытчика лосося.

С ПАО «РусГидро» взыскали 200 тыс. рублей за нарушение правил охраны водных биоресурсов. Забор воды для ГЭС в Кабардино-Балкарии осуществляли без рыбозащитного устройства.

ТИНРО-Центр подготовил новые сборники по нормам выхода продукции, производимой из уловов Дальнего Востока. Проекты согласованы Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии и утверждены Росрыболовством.

Долгосрочную аренду гидротехнических сооружений с инвестиционными условиями Росрыболовство видит в качестве базовой модели. Об этом было заявлено на совещании во Владивостоке.

Делегация южнокорейского города Тхонъён провела презентации своих морепродуктов в Москве и Самаре. Ожидается, что угорь, анчоус и водоросль ким из Тхонъёна уже в конце марта появятся в крупных торговых сетях и на одной из интернет-площадок РФ.

Стратегия развития морских терминалов для Дальнего Востока, которую представило Росрыболоство, предусматривает два ключевых направления – развитие комплексного обслуживания флота и перегрузочных комплексов.

Портам готовят стратегию Стратегия развития морских терминалов для Дальнего Востока, которую представило Росрыболоство, предусматривает два ключевых направления – развитие комплексного обслуживания флота и перегрузочных комплексов.

Рыба Южной Кореи сражается за российского потребителя Делегация южнокорейского города Тхонъён провела презентации своих морепродуктов в Москве и Самаре. Ожидается, что угорь, анчоус и водоросль ким из Тхонъёна уже в конце марта появятся в крупных торговых сетях и на одной из интернет-площадок РФ.

Кому достанутся инвестиционные квоты? Подготовленные Минсельхозом проекты нормативных правовых актов по инвестквотам практически лишают шанса получить эти лимиты компании, которые собираются строить средне- и малотоннажные суда и полноценные береговые заводы, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Приватизация не прошла Долгосрочную аренду гидротехнических сооружений с инвестиционными условиями Росрыболовство видит в качестве базовой модели. Об этом было заявлено на совещании во Владивостоке.

Обработчикам рыбы установили новые нормы выхода продукции ТИНРО-Центр подготовил новые сборники по нормам выхода продукции, производимой из уловов Дальнего Востока. Проекты согласованы Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии и утверждены Росрыболовством.

Энергетики не позаботились о рыбе С ПАО «РусГидро» взыскали 200 тыс. рублей за нарушение правил охраны водных биоресурсов. Забор воды для ГЭС в Кабардино-Балкарии осуществляли без рыбозащитного устройства.

Предпринимателей учат оформлять «ветеринарки» на уловы Новый приказ Минсельхоза предусматривает, каким образом можно оформлять ветеринарные сертификаты на уловы водных биоресурсов до поступления на место проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Во Владивостоке управление Россельхознадзора организовало семинары, на которых пошагово рассматривается этот процесс.

ВАРПЭ и ЦСМС договорились о сотрудничестве Президент ВАРПЭ Герман Зверев и начальник ЦСМС Артем Вилкин обсудили вопросы взаимодействия центра мониторинга с рыбацким сообществом по согласованию регуляторных инициатив и получению экспертных мнений.

Калининградские рыбаки вышли на корюшку Предприятия открыли весенний лов корюшки в Куршском заливе. Для участия в промысле заявки подали 42 рыбодобывающие организации. Им разрешено выловить почти 350 тонн.