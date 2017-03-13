Озера Хакасии ждут своих пользователей

13 марта 2017 года
Стратегия развития морских терминалов для Дальнего Востока, которую представило Росрыболоство, предусматривает два ключевых направления – развитие комплексного обслуживания флота и перегрузочных комплексов.
Делегация южнокорейского города Тхонъён провела презентации своих морепродуктов в Москве и Самаре. Ожидается, что угорь, анчоус и водоросль ким из Тхонъёна уже в конце марта появятся в крупных торговых сетях и на одной из интернет-площадок РФ.
Долгосрочную аренду гидротехнических сооружений с инвестиционными условиями Росрыболовство видит в качестве базовой модели. Об этом было заявлено на совещании во Владивостоке.
ТИНРО-Центр подготовил новые сборники по нормам выхода продукции, производимой из уловов Дальнего Востока. Проекты согласованы Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии и утверждены Росрыболовством.
С ПАО «РусГидро» взыскали 200 тыс. рублей за нарушение правил охраны водных биоресурсов. Забор воды для ГЭС в Кабардино-Балкарии осуществляли без рыбозащитного устройства.
10 марта 2017 года
В отношении руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Александра Таратенко возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он незаконно принял решение об установке рыбоучетного заграждения в интересах компании-добытчика лосося.
13 марта 2017 года
Стратегия развития морских терминалов для Дальнего Востока, которую представило Росрыболоство, предусматривает два ключевых направления – развитие комплексного обслуживания флота и перегрузочных комплексов.
Делегация южнокорейского города Тхонъён провела презентации своих морепродуктов в Москве и Самаре. Ожидается, что угорь, анчоус и водоросль ким из Тхонъёна уже в конце марта появятся в крупных торговых сетях и на одной из интернет-площадок РФ.
Подготовленные Минсельхозом проекты нормативных правовых актов по инвестквотам практически лишают шанса получить эти лимиты компании, которые собираются строить средне- и малотоннажные суда и полноценные береговые заводы, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Долгосрочную аренду гидротехнических сооружений с инвестиционными условиями Росрыболовство видит в качестве базовой модели. Об этом было заявлено на совещании во Владивостоке.
ТИНРО-Центр подготовил новые сборники по нормам выхода продукции, производимой из уловов Дальнего Востока. Проекты согласованы Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии и утверждены Росрыболовством.
С ПАО «РусГидро» взыскали 200 тыс. рублей за нарушение правил охраны водных биоресурсов. Забор воды для ГЭС в Кабардино-Балкарии осуществляли без рыбозащитного устройства.
Новый приказ Минсельхоза предусматривает, каким образом можно оформлять ветеринарные сертификаты на уловы водных биоресурсов до поступления на место проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Во Владивостоке управление Россельхознадзора организовало семинары, на которых пошагово рассматривается этот процесс.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев и начальник ЦСМС Артем Вилкин обсудили вопросы взаимодействия центра мониторинга с рыбацким сообществом по согласованию регуляторных инициатив и получению экспертных мнений.
Предприятия открыли весенний лов корюшки в Куршском заливе. Для участия в промысле заявки подали 42 рыбодобывающие организации. Им разрешено выловить почти 350 тонн.
10 марта 2017 года
Парламентарии Сахалинской области внесли в Госдуму законопроект об использовании лесных участков для рыболовства. Он должен позволить рыбопромышленникам на законных основаниях размещать на берегу станы.