14 марта 2017 года

Неналоговые платежи соберут в законе

Профильная рабочая группа приняла решение об изучении вопроса подготовки законопроекта «О неналоговых платежах». С его помощью предполагается обобщить информацию о таких выплатах.

Тему наведения порядка в системе неналоговых платежей уже неоднократно обсуждали власти с участием бизнес-объединений. В октябре 2016 г. Правительство РФ утвердило «дорожную карту» по этому вопросу. Как отмечали в Минэкономразвития, главная задача – сделать закрытый список неналоговых платежей с учетом их обоснованности и установить для них четкие правила.

11 марта министр экономического развития РФ Максим Орешкин провел с участием бизнес-объединений заседание рабочей группы по вопросу регулирования неналоговых платежей, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

По мнению представителей делового сообщества, при относительной стабильности налогового законодательства в последнее время был введен значительный список обязательных платежей и требований, которые существенно повысили издержки бизнеса.

На совещании список платежей, представленный деловым сообществом, разделили на три группы.

В первую вошли платежи по характеру наиболее близкие к налогам, носящие безвозмездный публичный характер. Например, экологический сбор. В результате принято решение о проработке вопроса подготовки законопроекта «О неналоговых платежах», который будет содержать полный список таких платежей, а также регулировать их общие принципы по аналогии с первой главой Налогового кодекса.

Вторая группа включила обязательные для бизнеса услуги возмездного характера, оказываемые либо государством напрямую, либо окологосударственными структурами. Работа пойдет в направлении выявления так называемых «навязанных» услуг, а также анализа стоимости предоставляемых услуг на предмет завышения.

Третья группа – требования к бизнесу, установленные государством и ведущие к росту издержек. Ключевой задачей по этому направлению будет поиск устаревших и неэффективных требований и их последующая ликвидация или видоизменение.

Fishnews