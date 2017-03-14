14 марта 2017 года

Выпивка на борту завершилась трагедией

В Камчатском крае девять членов экипажа СРМС «Изумруд» в рейсе отравились спиртосодержащей жидкостью. Судно вернулось в порт, но четырех рыбаков спасти не удалось.

Сообщение об отравлении поступило в скорую помощь Петропавловска-Камчатского в 5 утра 14 марта. «На вызов были направлены пять медицинских бригад. Однако четверо человек скончались еще до прибытия судна в порт Петропавловска-Камчатского. Пятерым морякам была оказана медицинская помощь с последующей госпитализацией. Так, в реанимацию Камчатской краевой больницы доставлен один пострадавший. Его состояние оценивается как крайне тяжелое», – рассказал заместитель председателя регионального правительства Валерий Карпенко.

По его словам, еще четверо рыбаков находятся в терапевтическом отделении Петропавловск-Камчатской городской больницы № 2, состояние их здоровья уже не вызывает опасений.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, трое пострадавших – жители Петропавловска-Камчатского, остальные прибыли из других регионов страны. Всего на борту находилось 27 человек. По факту гибели членов экипажа возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

По данным СМИ, судно вышло на промысел 11 марта. О ЧП на борту стало известно вечером 13 марта, когда «Изумруд» находился в районе бухты Моржовой примерно в 120 км от Петропавловска-Камчатского.

Fishnews