Выпивка на борту завершилась трагедией

14 марта 2017 года
Поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают изменение ставок сбора за пользование ВБР и дифференцированный режим применения льгот при налогообложении, требуют тщательной проработки, уверен руководитель Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.
На должность вице-губернатора Приморского края назначен Денис Бочкарев. Он будет курировать, в частности, сельское и рыбное хозяйство региона.
Профильная рабочая группа приняла решение об изучении вопроса подготовки законопроекта «О неналоговых платежах». С его помощью предполагается обобщить информацию о таких выплатах.
13 марта 2017 года
Стратегия развития морских терминалов для Дальнего Востока, которую представило Росрыболоство, предусматривает два ключевых направления – развитие комплексного обслуживания флота и перегрузочных комплексов.
Подготовленные Минсельхозом проекты нормативных правовых актов по инвестквотам практически лишают шанса получить эти лимиты компании, которые собираются строить средне- и малотоннажные суда и полноценные береговые заводы, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Предприятия открыли весенний лов корюшки в Куршском заливе. Для участия в промысле заявки подали 42 рыбодобывающие организации. Им разрешено выловить почти 350 тонн.
14 марта 2017 года
Поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают изменение ставок сбора за пользование ВБР и дифференцированный режим применения льгот при налогообложении, требуют тщательной проработки, уверен руководитель Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.
Во вторник стало известно о задержании директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Льва Бочарова. Официальной информации пока не последовало.
Буксир-кантовщик «Удачный» приступает к работе по обслуживанию портового терминала на Кунашире. Судно будет обеспечивать нужды транспортного и рыбопромыслового флота.
В новый вариант проекта распоряжения по видам водных биоресурсов, в отношении которых могут выделяться инвестиционные квоты, включили крабов. Но со сроком вступления в силу с 2018 г.
На должность вице-губернатора Приморского края назначен Денис Бочкарев. Он будет курировать, в частности, сельское и рыбное хозяйство региона.
За январь на российский рынок, по данным таможенной статистики, поступило из стран дальнего зарубежья 31,3 тыс. тонн свежей и мороженой рыбы. В денежном выражении это 95,9 млн долларов.
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обсудил с китайскими инвесторами проект по развитию марикультуры в Приморье и предупредил чиновников о недопустимости срыва аукционов по морским участкам.
Профильная рабочая группа приняла решение об изучении вопроса подготовки законопроекта «О неналоговых платежах». С его помощью предполагается обобщить информацию о таких выплатах.
Иран дал разрешение на поставки водных биоресурсов из РФ, отмечают в Росрыболовстве. По данным федерального агентства, больше всего республику интересует морская рыба.
13 марта 2017 года
Енисейское теруправление Росрыболовства проведет открытый аукцион по распределению 11 рыбоводных участков в Республике Хакассия. Для желающих заниматься аквакультурой предложено 10 озер и одно водохранилище.