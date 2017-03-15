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Для ветнадзора предложат критерии оценки риска

Правительство расширило области применения риск-ориентированного подхода при проверках бизнеса. Минсельхозу поручено разработать критерии отнесения объектов к категориям риска и классам опасности для государственного ветеринарного надзора.

Перечень видов госконтроля (надзора), при осуществлении которых должен применяться риск-ориентированный подход, правительство дополнило новыми пунктами. Как сообщает корреспондент Fishnews, в список включили в том числе федеральный и региональный ветеринарный надзор.

До 15 мая федеральные ведомства должны внести в правительство проекты актов «об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности». Минсельхозу поручено провести такую подготовку по федеральному и региональному ветеринарному надзору. Работа должна быть проведена по согласованию с Россельхознадзором, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а в случае с региональным надзором – с руководством субъектов РФ.

Fishnews

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