Для ветнадзора предложат критерии оценки риска

15 марта 2017 года
Рыбопромышленники ждут, куда сместится вектор господдержки судостроения – в сторону эффективности для крупных компаний или в сторону интересов малого и среднего бизнеса и регионов.
Минсельхоз активизирует работу по повышению инвестиционной привлекательности аквакультуры, упрощению процедур и исключению административных барьеров для рыбоводных хозяйств.
Еще один член экипажа СРМС «Изумруд» скончался в реанимации 14 марта. Анализ крови показал, что причиной смерти стало употребление метилового спирта. Таким образом, всего в результате отравления умерло пять рыбаков, здоровье остальных вне опасности.
В преддверии Года экологии, которым объявлен 2017-й, прокуроры провели ряд масштабных проверок соблюдения законов об охране окружающей среды, отметил глава Генпрокуратуры РФ Юрий Чайка.
14 марта 2017 года
Поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают изменение ставок сбора за пользование ВБР и дифференцированный режим применения льгот при налогообложении, требуют тщательной проработки, уверен руководитель Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.
В Камчатском крае девять членов экипажа СРМС «Изумруд» в рейсе отравились спиртосодержащей жидкостью. Судно вернулось в порт, но четырех рыбаков спасти не удалось.
15 марта 2017 года
Рыбопромышленники ждут, куда сместится вектор господдержки судостроения – в сторону эффективности для крупных компаний или в сторону интересов малого и среднего бизнеса и регионов.
9 марта в норвежском городе Берген завершил свою работу 12-й международный North Atlantic Seafood Forum. Собравшихся волновал вопрос будущего российского рынка, а также последствий Brexit для рыбной отрасли.
Продукция из отечественных уловов должна быть удобной, экологически чистой, обработанной с использованием современных технологий, а условия хранения, в первую очередь температурные, должны соблюдаться по всей цепочке «от моря до стола», отмечает замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.
В военной прокуратуре ТОФ заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова.
Министр экономического развития Максим Орешкин назначен специальным представителем президента по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
Вопросы правового регулирования традиционного рыболовства рассмотрели в Госдуме. Планируется, что эффективно бороться с злоупотреблениями в этой сфере поможет реестр коренных малочисленных народов для каждого региона и отказ от заявительного принципа выделения лимитов.
Минсельхоз активизирует работу по повышению инвестиционной привлекательности аквакультуры, упрощению процедур и исключению административных барьеров для рыбоводных хозяйств.
Еще один член экипажа СРМС «Изумруд» скончался в реанимации 14 марта. Анализ крови показал, что причиной смерти стало употребление метилового спирта. Таким образом, всего в результате отравления умерло пять рыбаков, здоровье остальных вне опасности.
В преддверии Года экологии, которым объявлен 2017-й, прокуроры провели ряд масштабных проверок соблюдения законов об охране окружающей среды, отметил глава Генпрокуратуры РФ Юрий Чайка.
К 14 марта вылов минтая в Охотском море превысил 577 тыс. тонн (53,9% от допустимого объема) – на 23,4 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. После периода штормов и сложной ледовой обстановки ситуация на промысле стабилизировалась.