16 марта 2017 года

По таможенным штрафам может появиться «скидка»

Правительство РФ на заседании 16 марта рассмотрит законопроект, позволяющий погасить штрафы за административные нарушения в области таможенного дела, уплатив 50% от назначенной суммы.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» направлен Минфином. Таким образом власти хотят простимулировать добровольную уплату штрафов за административные нарушения в области таможенного дела.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, лицам, привлеченным к административной ответственности в этой сфере, предлагается дать возможность уплачивать в течение 30 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу штраф в размере половины суммы наложенного денежного взыскания. При этом должна быть выполнена обязанность, за неисполнение которой было назначено наказание. Это должно простимулировать должников не затягивать с выполнением обязательств – по таможенному декларированию, уплате таможенных платежей, получению разрешительных документов на товары.

Контролировать исполнение лицами обязанностей будут таможенные органы с помощью имеющихся баз данных, позволяющих оперативно получать информацию, и внутриведомственного взаимодействия, говорится в материалах на сайте правительства.

Fishnews