Приморье приготовило «морские огороды»

16 марта 2017 года
Минсельхоз России утвердил в новом виде состав комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб в Хабаровском крае: работать в ней будут представители различных госструктур.
Участники очередного раунда переговоров по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана рассчитывают найти компромиссные решения по проекту соглашения о предотвращении ННН-промысла в арктических водах.
В Сахалинской области формируется реестр общин коренных малочисленных народов для повышение эффективности и прозрачности их господдержки. Предстоит решить ряд вопросов, в частности – с определением национальности и мест проживания КМНС.
В Центральной мечети Махачкалы на проповеди рассказали о необходимости бережного отношения к природе, в частности о вреде от использования электроудочек.
К 14 марта российские пользователи освоили 1,028 млн тонн водных биоресурсов – на 2,2% ниже уровня прошлого года. Отставание объясняют сложной ледовой обстановкой и штормовыми условиями, мешавшими работе флота в последние недели.
15 марта 2017 года
Рыбопромышленники ждут, куда сместится вектор господдержки судостроения – в сторону эффективности для крупных компаний или в сторону интересов малого и среднего бизнеса и регионов.
16 марта 2017 года
Минсельхоз России утвердил в новом виде состав комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб в Хабаровском крае: работать в ней будут представители различных госструктур.
Участники очередного раунда переговоров по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана рассчитывают найти компромиссные решения по проекту соглашения о предотвращении ННН-промысла в арктических водах.
В Сахалинской области формируется реестр общин коренных малочисленных народов для повышение эффективности и прозрачности их господдержки. Предстоит решить ряд вопросов, в частности – с определением национальности и мест проживания КМНС.
Правительство РФ на заседании 16 марта рассмотрит законопроект, позволяющий погасить штрафы за административные нарушения в области таможенного дела, уплатив 50% от назначенной суммы.
В Центральной мечети Махачкалы на проповеди рассказали о необходимости бережного отношения к природе, в частности о вреде от использования электроудочек.
К 14 марта российские пользователи освоили 1,028 млн тонн водных биоресурсов – на 2,2% ниже уровня прошлого года. Отставание объясняют сложной ледовой обстановкой и штормовыми условиями, мешавшими работе флота в последние недели.
15 марта 2017 года
Рыбопромышленники ждут, куда сместится вектор господдержки судостроения – в сторону эффективности для крупных компаний или в сторону интересов малого и среднего бизнеса и регионов.
9 марта в норвежском городе Берген завершил свою работу 12-й международный North Atlantic Seafood Forum. Собравшихся волновал вопрос будущего российского рынка, а также последствий Brexit для рыбной отрасли.
Продукция из отечественных уловов должна быть удобной, экологически чистой, обработанной с использованием современных технологий, а условия хранения, в первую очередь температурные, должны соблюдаться по всей цепочке «от моря до стола», отмечает замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.
В военной прокуратуре ТОФ заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова.