16 марта 2017 года

Приморье приготовило «морские огороды»

В Росрыболовстве 24-26 апреля пройдет аукцион по распределению 33 рыбоводных участков Приморского края. На торги выставят морские акватории общей площадью почти 5 тыс. га.

Извещение о проведении аукциона опубликовано на сайте федерального агентства. Заявки на участие принимаются до 18 апреля включительно. Как сообщает корреспондент Fishnews, участки находятся в Ольгинском, Хасанском, Надеждинском, Лазовском, Находкинском районах, Владивостокском и Артемовском городских округах, а также за их пределами в бухте Троица.

На акватории общей площадью 4802 га предлагается выращивать гидробионты в режиме как пастбищной, так и индустриальной аквакультуры. С победителями аукциона заключат договоры пользования сроком 25 лет.

Fishnews