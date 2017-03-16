16 марта 2017 года

Рыбацкий праздник на Амуре обещает стать необычным

В селе Чныррах Хабаровского края 8 апреля традиционно пройдет региональный этап всероссийского фестиваля «Народная рыбалка». В этом году предусмотрен новый вид соревнований, а участники приедут не только из других регионов России, но и из Китая.

Праздник организуют администрация Николаевского района совместно с ООО «Восточный рыбокомбинат». На Амуре региональный этап «Народной рыбалки» проводится в шестой раз, и с каждым годом мероприятие становится все более массовым. В прошлом году количество участников соревнований, зрителей и просто отдыхающих превысило тысячу человек.

Как сообщили Fishnews организаторы, в 2017 г. соревнования станут международными: уже подтвердили участие представители Китая - делегация из пяти человек из города Тунцзян провинции Хэйлунцзян во главе с вице-мэром.

Также нынешний праздник будет отличаться новым видом соревнований. Командная эстафета «Рыбацкий биатлон», во время которой предстоит удить на нескольких лунках, поэтапно передвигаясь по определенному маршруту, обещает стать зрелищной и незабываемой.

В программе и соревнования в привычных номинациях: среди семейных команд, команд от городских и сельских поселений Хабаровского края, от организаций, учреждений, а также состязания индивидуальных участников. Кроме того, предусмотрены награды за лучшее оформление команды, скоростное бурение лунки, самую крупную корюшку.

Итогом мероприятия станут медали, дипломы и ценные призы (в основном спортивно-рыболовный инвентарь). Команда-победитель «Рыбацкого биатлона» получит главный приз – кубок состязаний.

Организаторы обещают бесплатно угостить всех желающих ухой и жареной корюшкой. Для минимизации ущерба природе до и после фестиваля пройдет экологическая акция «Чистому водоему - чистый берег».

Fishnews