17 марта 2017 года

Отечественные ученые примут участие в рабочих группах ИКЕС

В марте – апреле пройдут заседания рабочих групп Международного совета по исследованию моря (ИКЕС). В мероприятиях будут принимать участие и специалисты институтов Росрыболовства.

С 27 по 31 марта в Риге (Латвия) состоится заседание Рабочей группы ИКЕС по балтийским международным съемкам рыб (WGBIFS). Во встрече примет участие представитель АтлантНИРО. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, будут проанализированы результаты балтийских международных съемок, проведенных в 2016 г., а также запланированы исследования на 2017 – 2018 гг.

Специалисты Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича будут участвовать в заседании Рабочей группы ИКЕС по североатлантическому лососю (WGNAS) с 29 марта по 7 апреля 2017 г. в Копенгагене (Дания). Планируется обсудить текущее состояние запасов североатлантического лосося, а также возможных уровней и режимов их эксплуатации.

Представитель ПИНРО также будет присутствовать на заседании Рабочей группы ИКЕС по океанической гидрографии (WGOH) 4 – 6 апреля 2017 г. в Торсхавне (Фарерские острова). В рамках обсуждения рассмотрят вопросы океанографических условий и методологии комплексного сбора информации о состоянии морской среды.

Fishnews