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Коренным рыбакам Чукотки рассказали про лимиты

В Чукотском автономном округе готовятся установить предельно допустимые объемы «традиционных» уловов, не облагаемые сбором. Власти отметили, что эта норма предусмотрена только для рыбалки на участках и региона фактически не коснется.

В Анадыре прошла встреча представителей органов государственной власти с членами общественного комитета по рыболовству Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки. На повестке дня был вопрос установления лимитов вылова, не облагаемых налоговым сбором, для личных нужд представителей КМНС. Эти нормы по законодательству распространяются только на традиционную рыбалку, которая осуществляется с выделением промыслового участка.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе окружной администрации, некоторые жители Чукотки решили, что речь идет об установлении максимальных объемов вылова для представителей коренных народов. Они выразили беспокойство, что это не позволит землякам обеспечить себя и свои семьи достаточным количеством рыбы. Однако, как было отмечено на встрече, к традиционному промыслу, который ведется на основании личного заявления, обсуждаемая норма не имеет отношения.

Первый заместитель начальника департамента промышленной и сельскохозяйственной политики ЧАО Ирина Волкова рассказала, что «традиционные» уловы, добытые по разрешению (а разрешение требуется только при предоставлении рыбопромыслового участка), не облагаются налогом в рамках установленных лимитов. То есть добывать больше определенного объема не запрещается, но за все, что превышает лимит, придется заплатить соответствующий налоговый сбор в зависимости от вида рыбы.

«На данный момент в округе нет ни одного рыбопромыслового участка для осуществления традиционной рыбалки. Так что этот вопрос не является актуальным для коренных жителей Чукотки, но независимо от того будут у нас применятся эти нормы на территории округа или нет, они должны быть утверждены, раз этого требует законодательство», – отметила Ирина Волкова. Она добавила, что во всех остальных дальневосточных субъектах Федерации такие квоты были установлены несколько лет назад.

Лимиты примет региональный рыбохозяйственный совет, исходя из предложений ассоциации, Управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки и ЧукотТИНРО, ассоциации. Перед утверждением они пройдут согласование на федеральном уровне.

В ходе обсуждения участники встречи сошлись во мнении, что нормы необходимо устанавливать не общие для всего округа, а в разрезе районов, так как в разных местах Чукотки обитают разные виды рыб.

Предложения о размерах не облагаемых налогом лимитов, обоснованные данными исследований особенностей питания жителей Крайнего Севера, еще в апреле прошлого года представило управление по делам коренных малочисленных народов Чукотки. На основе этих данных специалисты ЧукотТИНРО подготовили ряд замечаний и предложений.

Лимиты планируется принять на ближайшем заседании рыбохозяйственного совета ЧАО. Участникам встречи посоветовали разобраться в нюансах действующего законодательства, чтобы представить максимально аргументированные предложения.

Fishnews

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