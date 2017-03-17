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Директор по кадрам компании «Интеррыбфлот» Мария ПРОХОРЕНКО

Мария Прохоренко: Надо помогать ребятам воплощать мечты о море

В условиях, когда для рыбной промышленности Дальнего Востока не хватает местных специалистов, имеет смысл привлекать молодежь с запада России, отмечает директор по кадрам компании «Интеррыбфлот» Мария Прохоренко.

Готовить себе специалистов самостоятельно «Интеррыбфлот» начал два года назад: компания помогает курсантам и студентам получать профильное образование с условием, что затем молодые люди заключат с ней трудовые договоры. Эта программа реализуется совместно с Дальневосточным государственным техническим рыбохозяйственным университетом – представители отраслевого бизнеса и образования ездят по стране и рассказывают ребятам на западе о дальневосточном рыбном промысле.

«Идея привлекать кадры издалека возникла неслучайно: мы обратили внимание, что молодежь Приморья довольно придирчива в вопросе выбора учебного заведения, а вот ребята из центральных регионов России более дисциплинированны и мотивированны в этом плане», – рассказала директор «Интеррыбфлота» по кадрам Мария Прохоренко в статье для Fishnews.

Как правило, делегаты посещают не крупные города, а школы в деревнях, селах. «Ребята, многие из которых море видели только на картинках и по телевизору, с интересом слушают нас, смотрят фильм про то, как идет промысел, как забрасывают и вытягивают трал. Можно сказать, мы даем шанс реализовать мечту – тем, кто романтик в душе, а также тем, кто изначально хотел работать на флоте, но не знал, с чего начать», – отметила Мария Прохоренко.

По ее словам, в основном «Интеррыбфлоту» требуются штурманы, механики, электромеханики, технологи, специалисты промрыболовства, механики технологического оборудования – есть из чего выбрать.

Представительница компании сообщила, что сейчас в ВМРК по контракту обучаются семь человек – будущие электромеханики, рефмеханики, штурманы. Уже в 2017 г. один из них станет первым дипломированным специалистом по этой программе – электромехаником.

«Это только начало, мы уверены, что последняя поездка в ноябре прошлого года еще даст результаты. В текущем году мы планируем посетить Казань. Компания не останавливается на достигнутом, мы будем продолжать работать над привлечением молодежи из дальних регионов для обучения и дальнейшего трудоустройства. Нам нужны молодые, светлые головы!» – подчеркнула Мария Прохоренко.

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

НазадМетки: дальний восток

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