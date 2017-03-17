20 марта 2017 года

Съездили на рыбалку – украли забор

В Астраханской области правоохранители задержали двух мужчин, перевозивших похищенные секции металлического забора. Один из них рассказал, что решился на кражу из-за неудачной рыбалки.

Около 8 часов вечера на 20-м километре автодороги Астрахань – Евпраксино сотрудники Госавтоинспекции остановили «Ладу» девятой модели, на верхнем багажнике которой перевозились четыре секции металлического забора. За рулем находился местный житель. Ни он, ни его пассажир не смогли предоставить документы на груз и в конце концов признались, что тайно похитили забор, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Астраханской области. Один из задержанных объяснил, что после рыбалки расстроился из-за плохого клева и не хотел возвращаться домой ни с чем.

«По пути он проходил мимо дачного общества, огороженного забором, часть которого была повалена на землю. Молодой человек решил забрать металлические изделия, чтобы потом сдать их в пункт приема лома, и по телефону попросил своего родственника приехать на указанное место», – рассказала старший следователь отдела МВД России по Приволжскому району Астраханской области Алевтина Клименко.

Похищенное вернули председателю садоводческого товарищества, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы.

Fishnews