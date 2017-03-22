22 марта 2017 года

Рыбаки Камчатки поймали в Охотском море более 200 тыс. тонн минтая

Рыбопромысловые компании Камчатского края успешно ведут промысел на минтаевой путине. К 20 марта только в Охотском море они добыли 208,6 тыс. тонн, освоив квоту на 65,6%.

В четырех промысловых районах Охотского моря квоты камчатских пользователей осваивали 49 судов (в том числе 23 крупнотоннажных), сообщили Fishnews в региональном министерстве рыбного хозяйства со ссылкой на статистику Северо-Восточного теруправления Росрыболовства. Уловы компаний края составляют 31,5% от суммарной добычи охотоморской экспедиции.

В морском порту Петропавловска-Камчатского к 20 марта было задекларировано 5,6 тыс. тонн минтаевой продукции. При этом 4,6 тыс. тонн оформлено на экспорт, 1 тыс. тонн – на внутренний рынок.

В Петропавловско-Командорской подзоне и Северо-Курильской зоне на промысле минтая работает 67 камчатских судов, в том числе 52 – в режиме прибрежного рыболовства. В общей сложности в этих районах они освоили 40,7 тыс. тонн.

Fishnews