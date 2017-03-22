Рыбаки Камчатки поймали в Охотском море более 200 тыс. тонн минтая

22 марта 2017 года
В Сахалинской области обновился состав комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб. Всего в список вошло 27 членов, трое из них – представители отраслевых объединений.
Продолжается подготовка материалов общего допустимого улова на 2018 г. К определению ОДУ минтая решено подойти консервативно, но возможны корректировки, отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
21 марта 2017 года
Заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов пригласил китайскую сторону принять участие в первом «Русском рыбном форуме» и Международной выставке рыбной промышленности, морепродуктов и технологий, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 14 по 16 сентября.
Во Владивостоке открылась 26-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. В повестке встречи – реализация двусторонних соглашений, организация поставок продукции из России в КНР, возможности инвестиций.
20 марта 2017 года
Арбитражный суд Приморского края подтвердил незаконность торгов по акватории для аквакультуры, заявили в УФАС. В территориальном управлении Росрыболовства между тем отмечают, что нужно дождаться мотивированного решения суда.
В октябре в столице Приморья пройдет 26-я сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Россия примет это мероприятие уже в четвертый раз.
22 марта 2017 года
В Сахалинской области обновился состав комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб. Всего в список вошло 27 членов, трое из них – представители отраслевых объединений.
Сомалийские бизнесмены собираются построить в стране первую фабрику по производству рыбной муки. Если этот план будет реализован, республика сможет использовать свои водные биоресурсы, которые сейчас активно облавливаются браконьерами, во благо собственной экономики.
Продолжается подготовка материалов общего допустимого улова на 2018 г. К определению ОДУ минтая решено подойти консервативно, но возможны корректировки, отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
ОСК поборется за основную долю заказов на строительство рыбопромысловых судов в рамках программы квот под инвестиции, заявил президент корпорации Алексей Рахманов. Наплыва заказчиков судоверфи ожидают сразу после принятия пакета подзаконных актов.
Рыбная отрасль Мурманской области находится в стабильном состоянии, заявил министр рыбного и сельского хозяйства региона Андрей Иванов. По его словам, в 2016 г. местные компании освоили более 650 тыс. тонн водных биоресурсов.
В Бурятии за незаконную добычу омуля осуждены два брата. Их приговорили к условному лишению свободы и возмещению ущерба в размере 925 тыс. рублей.
21 марта 2017 года
Одна из ключевых задач Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области – пресекать любую противоправную деятельность в сфере оборота водных биоресурсов и формировать благоприятные условия для развития экономики страны, заявил руководитель ПУ Сергей Кудряшов.
Решение Совета ЕЭК о техрегламенте «О безопасности рыбы и рыбной продукции» подписали все члены Совета Евразийской экономической комиссии, сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов пригласил китайскую сторону принять участие в первом «Русском рыбном форуме» и Международной выставке рыбной промышленности, морепродуктов и технологий, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 14 по 16 сентября.
В порту Корсаков реализуют проект по созданию условий и инфраструктуры для электронной торговли водными биоресурсами и продукцией их переработки. Первым шагом станет организация к июлю 2017 г. «Сахалинского аукционного рыбного дома».