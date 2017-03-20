22 марта 2017 года

Братья-браконьеры заплатят за омуля почти миллион рублей

В Бурятии за незаконную добычу омуля осуждены два брата. Их приговорили к условному лишению свободы и возмещению ущерба в размере 925 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении двух жителей Баргузинского района рассмотрел райсуд. В октябре полицейские задержали братьев с поличным на берегу Байкала при погрузке на машину моторного катера, сетей длиной около 2,5 км и ночного улова – 3700 штук нерестового омуля, сообщили Fishnews в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд признал рыболовов виновными в незаконной добыче водных биоресурсов с причинением крупного ущерба группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 256 УК РФ). Каждый из злоумышленников получил по 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Кроме того, обоим браконьерам предстоит возместить нанесенный ущерб (925 тыс. рублей), большую часть этой суммы они уже выплатили в ходе следствия.

Fishnews