Братья-браконьеры заплатят за омуля почти миллион рублей

20 марта 2017 года
В Астраханской области правоохранители задержали двух мужчин, перевозивших похищенные секции металлического забора. Один из них рассказал, что решился на кражу из-за неудачной рыбалки.
17 марта 2017 года
17 марта Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение о содержании директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Льва Бочарова под домашним арестом.
15 марта 2017 года
Еще один член экипажа СРМС «Изумруд» скончался в реанимации 14 марта. Анализ крови показал, что причиной смерти стало употребление метилового спирта. Таким образом, всего в результате отравления умерло пять рыбаков, здоровье остальных вне опасности.
14 марта 2017 года
На должность вице-губернатора Приморского края назначен Денис Бочкарев. Он будет курировать, в частности, сельское и рыбное хозяйство региона.
В Камчатском крае девять членов экипажа СРМС «Изумруд» в рейсе отравились спиртосодержащей жидкостью. Судно вернулось в порт, но четырех рыбаков спасти не удалось.
10 марта 2017 года
В отношении руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Александра Таратенко возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он незаконно принял решение об установке рыбоучетного заграждения в интересах компании-добытчика лосося.
22 марта 2017 года
В Сахалинской области обновился состав комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб. Всего в список вошло 27 членов, трое из них – представители отраслевых объединений.
Сомалийские бизнесмены собираются построить в стране первую фабрику по производству рыбной муки. Если этот план будет реализован, республика сможет использовать свои водные биоресурсы, которые сейчас активно облавливаются браконьерами, во благо собственной экономики.
Продолжается подготовка материалов общего допустимого улова на 2018 г. К определению ОДУ минтая решено подойти консервативно, но возможны корректировки, отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
ОСК поборется за основную долю заказов на строительство рыбопромысловых судов в рамках программы квот под инвестиции, заявил президент корпорации Алексей Рахманов. Наплыва заказчиков судоверфи ожидают сразу после принятия пакета подзаконных актов.
Рыбная отрасль Мурманской области находится в стабильном состоянии, заявил министр рыбного и сельского хозяйства региона Андрей Иванов. По его словам, в 2016 г. местные компании освоили более 650 тыс. тонн водных биоресурсов.
Рыбопромысловые компании Камчатского края успешно ведут промысел на минтаевой путине. К 20 марта только в Охотском море они добыли 208,6 тыс. тонн, освоив квоту на 65,6%.
21 марта 2017 года
Одна из ключевых задач Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области – пресекать любую противоправную деятельность в сфере оборота водных биоресурсов и формировать благоприятные условия для развития экономики страны, заявил руководитель ПУ Сергей Кудряшов.
Решение Совета ЕЭК о техрегламенте «О безопасности рыбы и рыбной продукции» подписали все члены Совета Евразийской экономической комиссии, сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов пригласил китайскую сторону принять участие в первом «Русском рыбном форуме» и Международной выставке рыбной промышленности, морепродуктов и технологий, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 14 по 16 сентября.
В порту Корсаков реализуют проект по созданию условий и инфраструктуры для электронной торговли водными биоресурсами и продукцией их переработки. Первым шагом станет организация к июлю 2017 г. «Сахалинского аукционного рыбного дома».